Могут ли супруги узнать о банковских счетах друг друга

Закон и Порядок
Ответ на этот вопрос дали в Конституционном суде, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституционный Суд рассмотрел обращение казахстанки о проверке конституционности пункта 4 статьи 50 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Оспариваемая норма устанавливает, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только самому клиенту либо третьим лицам с письменного согласия владельца счета или по иному предусмотренному законом основанию.

История обращения

Заявительнице после расторжения брака с супругом не удалось получить информацию о наличии у бывшего супруга банковских счетов и движении денежных средств по ним в банках второго уровня.

Банки отказали в представлении таких сведений, сославшись на режим банковской тайны согласно Закону о банках. Суд первой инстанции также отказал в удовлетворении иска заявительницы о возложении на банки обязанности предоставить соответствующую информацию, указав на отсутствие письменного согласия владельца счетов и правовых оснований для раскрытия банковской тайны третьему лицу.

По мнению женщины,  такое законодательное регулирование лишает ее возможности реализовать свое право на общее совместное имущество и ставит ее в неравное положение, что противоречит конституционным принципам равенства всех перед законом, защиты собственности и охраны семьи.

Позиция Конституционного Суда

По итогам конституционного производства Конституционный Суд сформулировал следующие правовые позиции.
Законодательство Республики Казахстан о браке и семье исходит из принципа равенства прав супругов, включая равенство их имущественных прав.

Конституция гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, защиту материнства, отцовства и детства, а также тайну личных вкладов и сбережений.

Конституционный Суд отметил, что право на тайну банковских вкладов является самостоятельным конституционным правом и распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса. Равенство супругов в имущественных правах не означает утраты каждым из них собственной правосубъектности, личной автономии и права на защиту частной жизни, а также не отменяет режимов конфиденциальности, установленных для каждого Конституцией и законами.

Законодательством предусмотрены правовые механизмы, обеспечивающие баланс между защитой банковской тайны и реализацией имущественных прав супругов. В частности, суды вправе истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, по делам, находящимся в их производстве. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить судебный контроль за произвольным вмешательством в сферу частной жизни, а с другой – сохранить баланс между частными интересами и защитой конституционных прав каждого.

Выводы Конституционного Суда

Конституционный Суд пришел к выводу, что пункт 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» соответствует Конституции Республики Казахстан.

Дополнительно следует отметить, что с 19 марта текущего года вступает в силу новый Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», принятый 16 января 2026 года, в котором закреплены аналогичные положения (ст. 69).

