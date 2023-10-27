Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках

Спорт, В мире
1096

Предыдущим обладателем рекорда по числу голов, забитых за одну английскую команду в еврокубках, был Тьерри Анри с 42 голами

Фото: footballhd.ru

Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках по числу голов за английский клуб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Игрок "Ливерпуля", отметился голом в матче Лиги Европы против "Тулузы", в котором "красные" выиграли со счетом 5:1. Этот мяч стал 43-м для египтянина в еврокубках. Данный показатель делает его рекордсменом по числу забитых голов за английский клуб в еврокубках.

Предыдущим обладателем рекорда по числу голов, забитых за одну английскую команду в еврокубках, был Тьерри Анри с 42 голами. На третьем месте в этом списке находится бывший форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с 40 голами. Рекорд, установленный Анри, был побит Мохамедом Салахом в матче с "Юнионом" в сентябре.

В матче против "Тулузы", который состоялся 26 октября, "Ливерпуль" одержал убедительную победу со счетом 5:1. После трех матчей "мерсисайдцы" лидируют в группе E с девятью очками. "Тулуза" находится на третьей позиции, а второе место занимает бельгийский "Юнион".

#рекорд #еврокубки #Мохаммед Салах

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских пара…
Казахстан завоевал серебро по волейболу сидя на Азиатских п…
Умер экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Новая функция появилась в Twitter

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]