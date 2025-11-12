В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта

Фото: акимат Астаны

В столице сохраняется неустойчивая погода с обильными осадками в виде мокрого снега и временами дождя. Такие погодные условия способствуют образованию наледи, с которой коммунальные службы столицы борются круглосуточно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Столичные коммунальные службы с начала зимнего периода работают в круглосуточном режиме. С раннего утра 12 ноября в снегоуборочных работах задействованы 2926 дорожных рабочих и 1 381 единица спецтехники.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Особое внимание уделяется противогололедным мероприятиям. Для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью.

В городской администрации отметили, что по данным Казгидромета такой неустойчивый характер погоды сохранится в столице в ближайшие несколько дней.

Так, 12 ноября в городе наблюдается переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, поземок. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный, западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла, днем с дальнейшим понижением.

13 ноября в столице будет облачно, ночью снег, поземок, гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 2-4 мороза.

14 ноября также ожидается переменная облачность, но погода без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 1-3 мороза.

«Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях», – говорится в публикации.

Ранее в ночь на 10 ноября коммунальные службы вывезли на спецполигоны 20 453 кубометра снега 1 635 рейсами.