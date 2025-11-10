Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане

Столица,Погода
172
Дана Аменова
специальный корреспондент

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта

Фото: акимат Астаны

В Астане продолжается бесперебойная работа по уборке снега. Коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По данным городской администрации, в ночь на 10 ноября коммунальные службы вывезли на спецполигоны 20 453 кубометра снега 1 635 рейсами.

С утра 10 ноября в снегоуборочных работах задействованы 2 987 дорожных рабочих и 1 510 единиц спецтехники.

С начала зимнего периода из столицы вывезено более 130 тысяч кубометров снега, что составляет 10 543 рейса грузовиков.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

«Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях», – говорится в тексте обращения.

В столице продолжается бесперебойная работа по очистке территорий от снега и наледи. В ночь на 9 ноября в снегоуборочных работах в Астане были заняты более 800 дорожных рабочих и 1 220 единиц спецтехники. 

#Астана #снег #уборка #коммунальщики

Популярное

Все
Лиса напала на жительницу Костанайской области
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
Арабские страны отвергли план США по Газе
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Бектенов обсудил с руководством LanzaJet строительство завода в РК
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане
Казахстанские школьники показали 100% результат на KHIMIO-2025
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Определился состав финалистов
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Более 1200 единиц спецтехники убирали снег минувшей ночью в…
Около 3 тыс. человек вышли на уборку снега в Астане
Осадки и туман ждут казахстанцев в предстоящие выходные
Фронт-офис для взаимодействия жителей со структурами ЖКХ от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]