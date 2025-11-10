Фото: акимат Астаны

В Астане продолжается бесперебойная работа по уборке снега. Коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По данным городской администрации, в ночь на 10 ноября коммунальные службы вывезли на спецполигоны 20 453 кубометра снега 1 635 рейсами.

С утра 10 ноября в снегоуборочных работах задействованы 2 987 дорожных рабочих и 1 510 единиц спецтехники.

С начала зимнего периода из столицы вывезено более 130 тысяч кубометров снега, что составляет 10 543 рейса грузовиков.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

«Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях», – говорится в тексте обращения.

В столице продолжается бесперебойная работа по очистке территорий от снега и наледи. В ночь на 9 ноября в снегоуборочных работах в Астане были заняты более 800 дорожных рабочих и 1 220 единиц спецтехники.