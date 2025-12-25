Молодежь – двигатель прогресса

Дильфуза Бакытжанова, победитель в  номинации «Лучший молодой работник производства», обладатель медали «Ерен еңбегі үшін»

Повышение социальной активности молодежи – прочная основа развития нашей страны. В эпоху глобализации участие каждого молодого человека в жизни общества, открытое выражение своей позиции и реализация инициатив напрямую способствуют процветанию государства. Особое место в этом процессе занимает рабочая молодежь. Именно она является реальной опорой экономики Казахстана, главной движущей силой производства, технологического прогресса и рынка труда.

фото Игоря Бургандинова

Я работаю машинистом крана в компании Bent. Считаю, что выбор специальности – это чрезвычайно ответственный шаг. Умение молодого человека правильно определить свои способности и выбрать сферу, востребованную и полезную для общества, становится началом его профессионального успеха и служения Родине. Я хорошо осознаю, что моя соб­ранность, дисциплина и ответственность отражаются на безопасности людей и итогах всего производственного процесса. Стремлюсь выполнять свою работу на высоком профессиональном уровне.

Искренне благодарю руководство компании, своих нас­тавников и весь коллектив предприятия за оказанное доверие, поддержку и качест­венную профессиональную подготовку. Это позволило мне освоить специальность, и сегодня я уверенно тружусь на производстве. Осознанный и ответственный выбор – важнейший фактор устойчивого развития и конкурентоспособной нации.

Хочется выразить глубокую признательность нашему Президенту за постоянную поддерж­ку молодежи и инициативы, направленные на развитие сферы образования и труда. Доверие, которое он оказывает молодому поколению, и условия, создаваемые для раскрытия его потенциала, являются для нас источником вдохновения, уверенности и стремления двигаться вперед.

