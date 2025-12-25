Молодежь – двигатель прогресса
Дильфуза Бакытжанова, победитель в номинации «Лучший молодой работник производства», обладатель медали «Ерен еңбегі үшін»
Повышение социальной активности молодежи – прочная основа развития нашей страны. В эпоху глобализации участие каждого молодого человека в жизни общества, открытое выражение своей позиции и реализация инициатив напрямую способствуют процветанию государства. Особое место в этом процессе занимает рабочая молодежь. Именно она является реальной опорой экономики Казахстана, главной движущей силой производства, технологического прогресса и рынка труда.