Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту убийства в ночном клубе столицы полицейские задержали подозреваемого и водворили в ИВС, сообщает Kazpravda.kz

«Было установлено, что между посетителями заведения произошёл конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента подозреваемый нанёс ножевое ранение, в результате чего 19-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие», – детализировали в правоохранительных органах.

Также ранее стало известно, что сотрудники Генпрокуратуры и МВД РК при содействии казахстанского посольства экстрадировали из Азербайджана гражданина Казахстана, разыскиваемого за совершение серии особо тяжких преступлений, включая убийство и разбой.