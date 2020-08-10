Молодой парень с ножом в руках пытался ограбить заправку в пригороде Актобе
Попытка ограбления заправки в Актобе попала на видео, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, 30 июля около 3 часов ночи на одну из заправочных станций в пригороде Актобе было совершено разбойное нападение.
"Подозреваемый, подойдя к кассе и угрожая ножом, потребовал деньги у кассира. Находящийся в холле охранник вступил в противостояние с подозреваемым, но злоумышленник оттолкнул охранника, а затем убежал. Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления. В течение суток был установлен 22-летний подозреваемый. Через несколько дней он был задержан. Парень дал признательные показания. Также изъято орудие преступления – нож", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК "Разбой". Подозреваемый водворен в ИВС УП г.Актобе.