Место рождения человека говорит о многом. Так вот, Бекет Тургараев родился на благословенной земле Қазықұрт, где по библейской легенде пророк Ной во время потопа в своей лодке спас род человеческий, в ауле Талдыбұлақ. Он был пятым ребенком мудрой женщины по имени Айымгүл, которая родила и воспитала семерых детей.

Когда с азов внимательно вникаешь в биографию этого многогранного человека, поражаешься необузданной его целеустремленности. Он сызмальства ставил перед собой ясную и высокую цель и кровь из носу добивался ее. Это не пустая оговорка, а именно «необуз­данная цель».

Еще в четвертом классе он научился разводить домашнюю живность и этим обеспечивал своих братьев, сестер и родителей хорошим питанием и стабильным доходом. И все же при всем своем таланте к предпринимательству и умению зарабатывать его больше тянуло к книгам. А хорошую книгу, как известно, тогда можно было найти только в более или менее большой библиотеке, которая находилась в семи километрах – в населенном пункте районного значения Шарапхане (позже по инициативе самого Бекета Тургараева аул из-за неблагозвучного названия будет переименован, точнее, восстановит свое исконное историческое название. – Б. Г.). И он без устали крутил педали своего велосипеда «Урал», который на зависть ровесникам купил на свои заработанные кровные.

А впереди лежала огромная жизнь, исполненная праведных трудов и больших свершений. Сегодня его имя часто появляется в казахских газетах, в мемуаристике, в энциклопедических словарях и биографических справочниках, пишутся о нем книги. Но к этим атрибутам тщеславия сам Тургараев относится спокойно.

С Бекетом Тургараевичем меня познакомил выдающийся казахский писатель Абдижамил Нурпеисов. С тех пор прошло немало времени, и мне казалось, что знаю о нем очень многое. Но лишь недавняя живая и откровенная беседа с ним открыла многие затаенные стороны его деятельной и насыщенной биографии. Поэтому, как говаривал Бальзак, вернемся к действительности и продолжим разговор о его полновесном жизненном пути.

После окончания восьмого класса он поступил в педагогическое училище города Туркестана. Окончив учебу, вернулся в родной аул и в колхозе работал спортивным инструктором, секретарем комитета комсомола. Но в его живой и ищущей душе жила заветная мечта стать журналистом. Однако сама жизнь, порой жестокая и несправедливая, исподволь вносила свои коррективы в его планы на будущее. И он выбрал профессию, которая обязывает защищать права простых людей. Именно желание гуманизировать суровую систему тех времен привело его в юридический факультет КазГУ им. Кирова. Отлично завершив учебу, молодой выпускник начал свой долгий путь в судебной системе.

Прежде всего он твердо решил поменять старое представление и отношение людей к судебным делам. И Бекет Тургараевич вносит свое новшество, создав наравне с районным судом «Алқа билері» – свое­образный народный суд биев. Таким образом, он решение и ведикт судей поставил под «народный контроль». Ему претил стиль кабинетного бюрократа, поэтому сразу осознал, что быть председателем суда – это не значит занимать почетное место в гостях, иметь какие-то привилегии в повседневной жизни. Надо было заниматься самообразованием, углублять свои знания. Для этого пришлось ему штудировать труды знаменитых адвокатов, известных судей, казахских биев, ну и учиться у самой жизни. Понимая, что все знания исходят от книги, он открыл библиотеку близ районного суда, где рядом расположились не только издания юридического характера, но и произведения классиков казахской, русской и зарубежной литератур. Он считал, что надо лечить не болезнь, а самого человека, что развитие любого государства напрямую зависит от развития и соблюдения законов.

Тут ему на помощь пришли мудрые наставления степных биев, греческих философов, а также известных казахских юристов, таких как Салык Зиманов, Султан Сартаев и других. Абаевские мудрые слова назидания заняли почетное место на его рабочем столе. Не для красоты – он их цитировал наизусть. И разве такого человека с богатой интеллектуальной оснасткой, вооруженного национальными духовными ценностями, мудростью книг зарубежных классиков, обойдут очень важные для юриста добродетели, как доброта, справедливость и честность?

Где бы он ни работал потом, его главной заповедью стало вникать в судьбу каждого человека, защищать его от несправедливого судебного решения. Каждый гражданин, входивший в его кабинет, встречал понимание и чувствовал себя равным собеседником с председателем суда, за спиной которого неизменно висели портреты знаменитых трех казахских биев.

Газетная площадь не позволяет описать все перипетии его судебной деятельности. Но должен подчеркнуть, что Дзержинский районный суд города Шымкента, где Тургараев начинал работать в качестве судьи, а вскоре и возглавил его, получил широкую известность как примерный базовый суд республики, и его опыт работы стали распространять во всех судейских органах страны.

В 1989 году Указом Президиума Верховного Совета республики Бекет Тургараев получил почетное звание «Заслуженный юрист Казахской ССР». Далее его карьерная лестница пошла по нарастающей – председатель Шымкентского областного суда (1992 г.), директор департамента министерства юстиции (1998 г.), защита кандидатской диссертации (2002 г.), защита докторской диссертации (2007 г.), возглавлял Союз судей Казахстана, многие годы работал председателем областного суда Северо-Казахстанской области… Его заслуги в сфере судебной системы не остались незамеченными. Он награж­ден орденами «Құрмет» и «Парасат», высокими званиями «Почетный судья» и «Заслуженный деятель Казах­стана», обладает самым высоким званием Союза судей «Үш би» («Три бия»).

Это лишь одна сторона медали его кипучей деятельности. У Льва Толстого есть выражение: в судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу. Каждый фрагмент его состоявшейся судьбы хочется прокручивать снова и снова, вникая в подробности, незамеченные прежде, и удивляясь их неизбежной логической стройности.

Мне остается лишь поражаться тому, что, будучи очень занятым человеком, Бекет Тургараев нашел в себе новую грань приложения своих сил, был и остается последовательным в поступках и деяниях с поразительным упорством и неустанно продолжает свое благородное дело, начатое предыдущими поколениями.

Я имею в виду меценатство – грань не менее острую и значимую, чем его многолетнее служение правосудию.

Казахская история с благодарностью вспоминают имена первых отечественных меценатов. Не могу не назвать имена таких меценатов, как дети бая Мамана из Жетысу, Ису Коп­жасарова из Кобды, поддерживавшего алашординскую власть материально и финансово, правнука батыра Сырыма Салыка Омарова и известного бая из Мангистау Тобанияза Алниязова, ставших опорой знаменитой плеяды самых умных, самых образованных носителей казахского духа, в которых воплотилось все лучшее, что может явить народ в своем многовековом развитии, – движения «Алаш».

Благородное дело меценатства, полученное как эстафетная палочка, продолжает жить. Деятельность меценатов в наши дни поистине достойна уважения. Ведь это люди, которые, не жалея сил, времени и средств, решают многие проблемы людей.

И тут мне хотелось бы вдогонку всему сказанному поведать именно об этой стороне его деятельности. Да, это выходит за рамки его юридических заслуг, но аттестует его как гражданина, как личность, радеющую за национальную культуру и историю.

Жизнь подсказывала нашему герою, что все минусы жизни в любой сфере объясняются просто: нам недостает КУЛЬТУРЫ в широком смысле этого слова. Потому он всю свою сознательную жизнь внимательно вглядывался, пропускал через себя, словно рентген души, все, что происходит в нашей истории, культуре, литературе и науке. Скорее всего, он догадывался, чувствовал, что все эти его жизненные наблюдения и опыт когда-нибудь приведут его к вратам духовности через меценатство.

У знаменитого Айтеке-би есть мудрое изречение: «Кому нужно твое богатство, если не помогаешь своему народу? Кому нужен твой героизм, если твое копье ни разу не сразило врага?» Эту мысль дополнил известный писатель Шерхан Муртаза: «Прежде всего думай о своей помощи народу, и твоя доля будет там!»

Бекет Тургараев с первых шагов своей трудовой биографии думал об этом. Ведь уровень духовности человека измеряется его культурным уровнем. Казалось бы, по своей профессии он несколько далек от культуры, но ведь профессии известных государственных деятелей, внесших неоценимый вклад в развитие культуры, имена которых мы произносим с гордостью, – Т. Жургенева, И. Омарова, У. Жанибекова и М. Исиналиева – тоже были далеки от сфер культуры.

Я прекрасно помню культурный подвиг Жанибекова: он воссоздал казахские теат­ры, ансамбли, позабытые национальные праздники, как Наурыз, песенные состязания акынов – айтысы, музеи и многие другие важные институты народной жизни. И в этой связи мне вспоминается такой случай. Бывший президент России Борис Ельцин, ознакомившись с музеем национальных инструментов в Алматы, созданным по инициативе незабвенного Узбекали Жанибекова, тут же позвонил своему министру культуры и сказал: «Учитесь у казахов, как надо беречь культуру!»

Я думаю, если бы Борис Ельцин увидел национально-этнографический парк «Мәңгілік ел», расположенный на десяти гектарах земли в Туркестанской области близ аула Сарап­хана, построенный на средства Бекета Тургараева, то наверняка был бы удивлен не меньше.

Не хочу быть голословным, поэтому я вынужден перечислить вкратце основные работы нашего героя на ниве меценатства:

– в родном ауле Талдыбұлақ построил среднюю школу, заасфальтировал там дороги, обеспечил аул газом и водой, подарил школьной библиотеке 2 000 книг казахских писателей;

– возвел более 30 памятников истории и культуры в Шымкенте, Актау, Петропавловске, Туркестане, Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях;

– в Казыгуртском районе, в ауле Сарап­хана, построил историко-этнографический парк «Мәңгілік ел» на десяти гектарах земли, посадив более 6 000 деревьев, возвел там памятники предводителям Орбулакского сражения 1643 года – Джангир-хану и Жалантосу Бахадуру, трем мудрецам-биям – Казыбеку, Толе и Айтеке, великим деятелям Алаш-Орды, труженицам тыла Великой Отечественной войны под названием «Анаға тағзым», знаменитому борцу Кажымукану Мунайтпасову, стеллу «Бабалар рухына тағзым», мавзолеи Бекета Ата, Тугейболату и Өрік ана, этноаул и другие историко-культурные достопримечательности. Парк построен на собственные средства Тургараева, и в настоящее время этот комплекс передан на баланс коммунального хозяйства района. Теперь там реет флаг Казыгуртского района;

– на свои средства он издал 200 тысяч книг известных казахских писателей, в том числе 20-томное собрание книг Кадыра Мырзалиева, 10-томное собрание сочинений Азилхана Нуршаихова, книги поэтов Магжана Жумабая и Какимбека Салыкова, К. Омарова о знаменитом Кожабергене-жырау, и подарил их школьным библиотекам аулов, городов Туркестанской и Северо-Казахстанской областей;

– организовал работу более 20 научно-исторических республиканских конференций, посвященных историческим датам и юбилеям известных деятелей культуры и истории;

– написал более 500 статей о судебной системе, прокуратуре и на другие темы, опубликованные в республиканских СМИ, учредил журнал и газету «Закон и время»;

– помог издать 50-томник художественных произведений прошлых веков и современных писателей Мангистауского края;

– после кровавых событий в Жана­озене по приглашению акима он поехал работать советником для ликвидации последствий трагедии, подготовки юридических документов и консультирования членов республиканской общественной комиссии;

– во всех делах он руководствовался государственной концепцией «Мәдени мұра», «Рухани жанғыру»;

– руководствуясь государственными программами, с учетом республиканского научного опыта завез из Австралии и выращивает в Казахстане лучшие породы австралийских овец-мериносов, белоголовых алатауских коров, казахских лошадей, что и дает ему возможность проявлять себя на ниве благотворительности.

Да, это далеко не полный список славных дел Бекета Тургараева. Работая над этим материалом, я пришел к мысли, что меценатство Тургараева – это не просто образ его жизни, а работа по зову сердца и души, которая служит делу воспитания подрастающего поколения, окрыляет его на добрые дела.

Да, меценатство в современном обществе – это непреходящая ценность, путь решения многих проблем в культуре, нау­ки и образовании, то есть в тех сферах, которые постоянно требуют финансовых вложений. И живой пример не­утомимого Бекета Тургараева, надеюсь, станет путеводной звездой молодых меценатов страны.

Думаю, что надо обладать особым устройством души, неповторимым мировидением, чтобы решиться на такой подвиг. На самом деле то, как он живет и мыслит, не подчиняется канонам обы­денной человеческой жизни.

И я не могу не сказать о главных достижениях моего героя, которые не вошли в его наградной лист, – это его дети и внуки! У него трое детей, одиннадцать внуков. Особенно Бекет Тургараевич привечает пятилетнюю Шолпан и двухлетних Ертокена и Дину, которые очень похожи на деда. И тут Бекет Тургараев умолкает, потому что истинное счастье не умещается в словах.

На мой взгляд, именно такие люди, как Бекет Тургараев, и есть честь, совесть нации. И молодежь должна знать их имена! Они этого достойны!