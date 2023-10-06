Монолит
185
Бигельды Габдуллин, публицист, лауреат премии Международного казахского ПЕН-клуба.
Очевидно, что ему свыше было предначертано войти в редкую когорту тех, кто при жизни становится легендой. Я знаю людей, имена которых вписаны золотыми буквами в современную историю духовности и культуры Казахстана, таких как Темирбек Жургенев, Ильяс Омаров, Узбекали Жанибеков, Михаил Исиналиев. И когда речь заходит о Бекете Тургараеве, то пред нами предстает яркий образ человека удивительной судьбы, личности на редкость цельной, которую можно уподобить скульптуре великого Абая работы выдающегося художника Хакимжана Наурызбаева,
что изваяна из единого монолитного камня.