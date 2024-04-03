Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге

Общество
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Елена Мартынова

Предпринимателям неправильно начисляли плату за отопление

фото из архива "КП"

В Караганде насчитывается более 1 000 многоэтажек, в которых установлены общедомовые счетчики тепла. По их показаниям монополист выс­тавляет жильцам счета за свои услуги. Это выгодно, поскольку потребители платят только за то тепло, которое ушло на обогрев их квартир, без учета тепловых потерь в сетях.

А вот владельцы магазинчиков, парикмахерских и офисов, которые расположены на первых этажах жилых домов, до недавнего времени платили за отопление, исходя из площади своего объекта бизнеса. Выходило больше, чем по счетчику. По­этому один из предпринимателей написал жалобу в Карагандинский областной департамент по регулированию естественных монополий.

Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что в многоквартирном доме, где расположен бизнес-объект заявителя, действительно есть тепловой счетчик, но его показания монополист в расчет не взял. В итоге энергопередающую компанию «Теплотранзит Караганда» привлекли к административной ответственности по статье 164 КоАП РК «Нарушение законодательства о естественных монополиях» и оштрафовали на 1 600 МРП, что составляет без малого 6 млн тенге.

Услугодатель свою вину приз­нал и перечислил деньги в бюджет, но не 6 млн тенге, а 3 млн. 50-процентная скидка положена всем, кто платит штраф в течение недели после привлечения к административной ответственности.

– Да, по сути, мы виноваты. Мы не учли тот факт, что в доме, где располагается помещение юридического лица, был установлен прибор учета тепла, – заметил генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда» Андрей Ляпунов. – Но в допущенном нарушении есть и часть вины энергоснабжающей организации «ҚарағандыЖылуСбыт». Она выставляет счета потребителям. Ее сотрудники могли бы обратиться к нам и запросить информацию о наличии или отсутствии прибора учета в здании, где находится тот или иной бизнес-объект. Но они этого не сделали.

Отметим, что жалоба индивидуального предпринимателя дала положительный эффект. Монополист сделал перерасчет не только заявителю, но и другим юридическим лицам, помещения которых расположены на первых этажах жилых домов. Впредь им будут начислять плату за отопление по показаниям счетчиков.

#проверка #штраф #Караганда #монополист #теплоснабжение #начисление

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