Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге Общество 3 апреля 2024 г. 3:30 4 Елена Мартынова Предпринимателям неправильно начисляли плату за отопление фото из архива "КП" В Караганде насчитывается более 1 000 многоэтажек, в которых установлены общедомовые счетчики тепла. По их показаниям монополист выставляет жильцам счета за свои услуги. Это выгодно, поскольку потребители платят только за то тепло, которое ушло на обогрев их квартир, без учета тепловых потерь в сетях. А вот владельцы магазинчиков, парикмахерских и офисов, которые расположены на первых этажах жилых домов, до недавнего времени платили за отопление, исходя из площади своего объекта бизнеса. Выходило больше, чем по счетчику. Поэтому один из предпринимателей написал жалобу в Карагандинский областной департамент по регулированию естественных монополий. Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что в многоквартирном доме, где расположен бизнес-объект заявителя, действительно есть тепловой счетчик, но его показания монополист в расчет не взял. В итоге энергопередающую компанию «Теплотранзит Караганда» привлекли к административной ответственности по статье 164 КоАП РК «Нарушение законодательства о естественных монополиях» и оштрафовали на 1 600 МРП, что составляет без малого 6 млн тенге. Услугодатель свою вину признал и перечислил деньги в бюджет, но не 6 млн тенге, а 3 млн. 50-процентная скидка положена всем, кто платит штраф в течение недели после привлечения к административной ответственности. – Да, по сути, мы виноваты. Мы не учли тот факт, что в доме, где располагается помещение юридического лица, был установлен прибор учета тепла, – заметил генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда» Андрей Ляпунов. – Но в допущенном нарушении есть и часть вины энергоснабжающей организации «ҚарағандыЖылуСбыт». Она выставляет счета потребителям. Ее сотрудники могли бы обратиться к нам и запросить информацию о наличии или отсутствии прибора учета в здании, где находится тот или иной бизнес-объект. Но они этого не сделали. Отметим, что жалоба индивидуального предпринимателя дала положительный эффект. Монополист сделал перерасчет не только заявителю, но и другим юридическим лицам, помещения которых расположены на первых этажах жилых домов. Впредь им будут начислять плату за отопление по показаниям счетчиков. #проверка #штраф #Караганда #монополист #теплоснабжение #начисление