Монополия монополии рознь

Любой предприниматель стремится к тому, чтобы доминировать на рынке. Это основа инвестиций и инноваций. И для эффективной антимонопольной деятельности в сфере экономики важно четко различать природу и виды монополий.

– Каждый предприниматель, даже в маркетинге, пытается сделать уникальным свое торговое предложение, чтобы как можно меньше было конкурентов на рынке, и в этом смысле злоупотреб­ление доминирующим положением и стремление к нему – разные вещи, – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров, выступая на X Евразийс­ком антимонопольном форуме, прошедшем в Астане.

По словам спикера, естественные монополии неизбежны, и их надо регулировать с помощью тарифов. Но при этом желательно освободить от контроля рентабельности, чтобы они использовали возникающую прибыль для модернизации сетей, выплаты бонусов и много чего еще, чтобы они были заинтересованы в своей эффективности.

– Казахстан находится в ЕАЭС, поэтому, естественно, любой казахстанской компании приходится конкурировать с более крупными компаниями Российской Федерации. И это жестокая реальность: когда мы пытаемся разукрупнить какой-то бизнес, то, по сути дела, ослабляем позиции отечественного товаропроизводителя, – считает бизнес-омбудсмен.

Другой проблемой, по словам спикера, являются действия чиновников в отношении предпринимательства, в том числе и в части проведения антимонопольной политики. К примеру, все убедились, как в лучшую сторону изменилась административная юстиция с введением Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК).

Многие административные суды обоснованно принимают решения в пользу предпринимателей. Но госорганы хотят избежать подпадания дела под АППК, хотят, чтобы оно попало под влияние другого публичного права, например КоАП.

– А я считаю, что антимонопольный орган, как и все остальные госорганы, должен приветствовать любое соответствие законодательства развитию и защите конкуренции. Кого защищает антимонопольный орган? Кого он развивает и поддерживает? Предпринимательство или потребителей? Это очень важные вопросы. По-моему мнению, если политика правильная, то она направлена на развитие и защиту конкуренции, то есть связана и с поддержкой потребителей, и с поддержкой предпринимателей, – подчеркнул Канат Нуров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей высказал пожелание, чтобы антимонопольная политика, по крайней мере в Казахстане, не ужесточала и не ухудшала состояние предпринимательства, а наоборот, стояла бы на защите класса частных собственников капитала и системы частной инициативы.

По словам эксперта, Указ Президента «О мерах по либерализации экономики» послужил толчком для дальнейшего развития нашей экономики, однако некоторые вопросы остаются.

– Почему мы не можем напрямую запретить конкуренцию государства, гос- и квазигоспредприятий с частным бизнесом? Например, есть конкретные пункты в законодательстве о том, что, если не хватает конкуренции на рынке, государство имеет право заходить в частные секторы экономики. Но я считаю, что надо искать другие пути – поддерживать частный бизнес, который хочет зайти туда.

Иначе будут снова создаваться политические монополии. Частный бизнес всегда проиграет квазигосбизнесу и госбизнесу по административному ресурсу, поскольку за ними стоит государство. В наших специфических правовых условиях это, однозначно, проигрыш для частного бизнеса и экономики, – пояснил Канат Нуров.

К примеру, нельзя рядом строить еще один такой же завод за счет квазигоссредств, если его уже строит частный бизнес. И в этом направлении, как отметил бизнес-омбудсмен, есть много других вопросов, которые нуждаются в разработке, анализе и продвижении на законодательном уровне.

К слову, некоторые из них обсудили участники X Евразийского антимонопольного форума. Основное внимание они уделили злоупотреблениям доминирую­щим положением, антиконкурентным соглашениям, недобросовестной конкуренции, необходимости координации экономической деятельности, а также обсудили порядок подачи заявлений о нарушениях правил конкуренции и воп­росы равного доступа к государственным закупкам в странах ЕАЭС.