Мороз без осадков ожидается в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

По данным синоптиков, в ближайшие три дня на большей части республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков. Весь период в Акмолинской области, с 8 февраля на севере, северо-западе, юге страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

По РК прогнозируется туман, усиление ветра.

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до –10-15°C, на северо-западе до -17-25°C, на севере, в центре до -17-28°C, на востоке страны до –18-35°C.