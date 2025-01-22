Морозы будут крепчать в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации синоптиков, арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране.

23-24 января ложбина Северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны – здесь ожидается снег, временами сильный снег, а на остальной территории погода будет без осадков.

По республике ожидаются метель, гололед, туман, порывистый ветер.

Температура воздуха в северной половине республики ночью будет 20-30 мороза, в отдельных районах сильный мороз -35 градусов, днем 13-20 мороза, в центре и на востоке страны 20-35, в отдельных регионах ожидается сильный мороз 40 градусов, на юге ночью 15-25, в отдельных районах сильный мороз 28 градусов, днем 5-15.