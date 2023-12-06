Морозы до 42 градусов ожидаются в Казахстане

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С вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидаются прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха. Лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).

В ночные часы температура воздуха понизится на западе до 10-20 мороза, на северо-западе и севере – до 28-38 мороза, на крайнем севере страны – до 42 мороза, в центре и на востоке республики – до 28-33 мороза, в южных регионах Казахстана – до 5-13 мороза. По республике ожидаются туманы, в южной половине страны – усиление ветра.