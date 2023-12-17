Морозы сохраняются на востоке Казахстана

Казгидромет предупредил о гололеде в южных и западных регионах республики, передает Kazpravda.kz

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В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днём -7…-9°C.

В Алматы переменная облачность, снег, ветер до 5 м/с. Температура ночью -4…-6°C, днём -1…-3°C.

В Шымкенте переменная облачность, дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днём +3…+5°C.

В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 7-12. порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +2…+4°C. На западе, севере, в центре области ожидаются туман, гололёд.

В Актобе переменная облачность, снег, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11…-13°C, днём -5…-7°C.

В Атырау облачно, снег, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днём -4…-6°C. На юге, востоке области ожидается сильный снег. На западе, севере, юге области – туман, гололёд.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днём -5…-7°C.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днём -8…-10°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16…-18°C, днём -8…-10°C.

В Конаеве облачно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днём -4…-6°C. На западе, юге, в горных районах области ожидается гололёд.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17…-19°C, днём -9…-11°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°C , днём 0…+2°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -23…-25°C, днём -16…-18°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -17…-19°C, днём -13…-15°C.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25…-27°C, днём -16…-18°C. На юго-западе области ожидается низовая метель.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -24…-26°C, днём -7…-9°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°C, днём 0…-2°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°C, днём -1…-3°C. Ночью в горных и предгорных районах области ожидаются туман, гололёд.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днём -4…-6°C.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью -28…-30°C, днём -19…-21°C. На юго-востоке, юге области ожидается низовая метель.

