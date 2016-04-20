​Мощная и актуальная инициатива Нурсултана Назарбаева

Республика Казахстан имеет репутацию особо заслуживающего доверия отправителя призыва к разоружению особенно в ядерной области, так как республика в свое время отказалась от всех инструментов атомного устрашения.

Я с большим удовольствием ознакомился с Манифестом «Мир. XXI век», который является чрезвычайно важным посланием мировому сообществу. Предупреждение о том, что человечеству ни много ни мало угрожает разрушение планеты и уничтожение цивилизации, не может быть проигнорировано.

Со швейцарской точки зрения речь идет о важной и срочной инициативе, которая заслуживает поддержку всего мирового сообщества. Призыв к разоружению и мирному решению конфликтов созвучен традиционной швейцарской политике, утверждению механизмов многостороннего урегулирования споров, будь то в рамках ОБСЕ или на глобальном уровне.

Я поздравляю вас с мощной и своевременной инициативой Президента Нурсултана Назарбаева. Пусть она найдет одобрение и поддержку народов и правительств мира с тем, чтобы в XXI веке человечество избавилось от бича войны и избежало угрозы уничтожения.