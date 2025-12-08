Мощный ливень обрушился на турецкую Аланью

Происшествия,В мире,Погода
71
Айман Аманжолова
корреспондент

Улицы города превратились в озера, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

 

иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Турции из-за ливней ушел под воду курортный район Аланья, в ряде мест затопленными оказались подземные переходы. Об этом сообщает Habertürk. 

По данным телеканала, одна из машин "оказалась в ловушке" на затопленном участке дороги. В автомобиле оказались заблокированы восемь человек.

"На место прибыли пожарные расчеты, которые эвакуировали водителя и пассажиров в безопасное место", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, дождь не прекращался весь день, а временами усиливался. В ряде районов города улицы превратились в озера.

#Турция #ливень #Аланья

Популярное

Все
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
Грязная вода затопила Лувр в Париже
Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея
Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге
Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении обмена поездами
В Атырауской области охота обернулась трагедией
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанный ИИ
Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ
Токаев обсудил с Сагинтаевым дальнейшее развитие ЕАЭС
Казахстан и Китай открыли фестиваль снежно-ледового туризма
Жительница Актау прокладывает курс гигантских танкеров: история Полины Бектемировой
В Джидде прошел Чемпионат Азии среди юниоров по триатлону
Сильные морозы нагрянут в Казахстан
Звезда бокса Рой Джонс провел мастер-класс для молодежи в Астане
Ртутные отходы хранились в школах и детсадах области Жетісу
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Сильные морозы нагрянут в Казахстан
В Атырауской области охота обернулась трагедией
Грязная вода затопила Лувр в Париже
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]