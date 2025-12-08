Улицы города превратились в озера, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Турции из-за ливней ушел под воду курортный район Аланья, в ряде мест затопленными оказались подземные переходы. Об этом сообщает Habertürk.

По данным телеканала, одна из машин "оказалась в ловушке" на затопленном участке дороги. В автомобиле оказались заблокированы восемь человек.

"На место прибыли пожарные расчеты, которые эвакуировали водителя и пассажиров в безопасное место", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, дождь не прекращался весь день, а временами усиливался. В ряде районов города улицы превратились в озера.