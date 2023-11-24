Мошенники случайно "перевели" деньги своей жертвы из Кокшетау алматинцу

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мошенники, пытаясь обмануть акмолинку, случайно перевели деньги жителю Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

19 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница Кокшетау. Несколькими часами ранее ей на телефон, а затем через WhatsApp поступили 2 звонка от неизвестных, представившихся полицейскими.

Аферисты сообщили, что сын пенсионерки сбил пешехода, получил переломы ребер, кроме того, в тяжелом состоянии находится пострадавший.

Мошенники тут же предложили выход из ситуации: потерпевшая сторона якобы попросила 300 тысяч тенге.

Перепуганная горожанка призналась, что у нее есть только 200 тысяч тенге. Согласившись на эту сумму, мошенники дали абонентский номер, куда отправить деньги. Но, как оказалось позже, они ошиблись и неверно указали последние 2 цифры.

Акмолинка перевела деньги через терминал и лишь после позвонила сыну.

Уже после обращения в полицию и оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что деньги были отправлены 31-летнему жителю Алматы, который вернул их законной владелице.

 

 

 

 

#полиция #мошенничество #деньги #Алматы #Акмолинская область #Кокшетау

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