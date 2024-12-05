Свыше 30 казахстанцев обманула мошенница, обещая оформить визы в Европу

Одна из доверчивых горожанок перевела злоумышленнице более 10 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичную полицию с заявлением обратилась 35-летняя горожанка. Женщина сообщила, что некая девушка под видом визовых агентов выманивает деньги у граждан, обещая помощь с оформлением визы в Европу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Астанчанка в интернете увидела объявление, в котором предлагали сделать рабочую визу. В ходе переписки виртуальный работодатель предоставил копии лицензий, высылал документы и даже фотографии комнат, где предстояло жить клиентам.

Согласившись на предложение, заявительница отправила деньги на общую сумму более 10 миллионов тенге.

Мошенница обещала в течение месяца оформить все необходимые документы и обеспечить переезд в Европу. Однако не выполнив принятые на себя обязательства, злоумышленница постепенно перестала выходить на связь.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района «Есиль» была установлена 34-летняя подозреваемая в мошенничестве. По данному факту зарегистрировано уголовное дело», – сообщили в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в ходе расследования установлена причастность фигурантки к 30-ти аналогичным эпизодам.