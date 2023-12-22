Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование

Как установили авторы исследования, большинство казахстанцев участвовали в выборах, чтобы воспользоваться своим гражданским правом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Институт евразийской интеграции (ИЕИ) подвел итоги социсследования на тему «Взгляд казахстанцев на электоральные процессы в контексте подведения политических итогов 2023 года», передает корреспондент Kazpravda.kz.

В ходе презентации результатов были представлены некоторые аспекты общественного восприятия, касающиеся выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней (19 марта), а также пилотных выборов акимов районов и городов областного значения (5 ноября).

Исследователи выявили интерес и мотивы участия граждан в выборах, оценили введение смешанной избирательной системы и прямой выборности акимов, наиболее популярные источники информации о выборах и ожидания от избранных депутатов и акимов.

Так, по словам главы департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения ИЕИ Армана Ешмуратова, почти 60% казахстанцев так или иначе следили за выборами, при этом каждый третий твердо заявил, что следил за предвыборной компанией, так как это было для него важно.

Низкий интерес к предвыборному процессу из-за своей аполитичности отметили 29% опрошенных.

Также результаты исследований позволили выявить наиболее популярные источники о выборах. Как оказалось, чаще всего казахстанцы получали электоральный контент через соцсети - 52,3%. Традиционные СМИ отметили 51,4% респондента. Отмечались также плакаты и листовки, билборды на дорогах и беседы со знакомыми и родственниками.

Исследователи пришли к выводу, что среди казахстанцев наблюдается рост политической культуры, исходя из того, как они соразмерно воспринимают все приемлемые методы агитации и вовлекаются в электоральный процесс.

Что касается участия на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов 19 марта 2023 года, то 54,7% респондентов приняли участие в голосовании.

В выборах участвовали больше женщины.

Фактор вовлечения авторитетных известных казахстанцев дал позитивный эффект электоральному процессу. В целом смешанный характер избирательной системы позволяет задать сбалансированность кампании, стимулировать политическую активность казахстанцев.

В ходе опроса выявились мотивы решивших голосовать на выборах. Так, большинство казахстанцев воспользовались своим гражданским правом голосовать на выборах - 60,5%.

16,6% респондентов считают, что от их выбора зависит развитие села и города, столько же шли на выборы, чтобы не допустить, чтобы кто-то воспользовался их правом голоса.

Также подчеркнуто, что ожидания казахстанцев от работы нового состава парламента и депутатов всех уровней сосредоточено на том, что они будут вникать и изучать суть проблем граждан. Этот фактор отметили 36% респондентов.

31,5% опрошенных считают, что Мажилис и маслихат будут отстаивать интересы граждан. 29,7% считают, что улучшится социально-экономическое положение. 20,5% думают, что делать прогнозы еще рано.

Относительно выборов акимов городов и районов областного значения, прошедших в ноябре этого года, Ешмуратов отметил, что, согласно опросу, 83,9% поддерживают идею прямой выборности акимов районов и городов областного значения. Немногим менее десятой доли опрошенных высказали отрицательное отношение к данной реформе. Свое отношение затруднились определить 7,1% опрошенных.

«Это может быть интерпретировано как признание важности участия граждан в процессе госуправления, и свидетельствует о растущем стремлении к открытой системе управления, где граждане могут влиять на выбор местных лидеров, а также принимать участие в процессе принятия решений», - интерпретировал спикер.

Выяснилось, что поддержка прямой выборности акимов среди жителей Кызылординской области – одна из самых высоких – 98,9%. Прямые выборы акимов также поддерживают в Костанайской, Актюбинской области, в области Улытау.

В сельской местности выборность акимов поддержали 88,8% опрошенных.

«Наблюдается высокий уровень осведомленности казахстанцев о проведении выборов акимов – 70,1% знали о проведении выборов. Четверть опрошенных была не осведомлена. Причем уровень осведомленности был выше в Алматинской области, Костанайской области, Туркесатнской, Улытау, а также в сельской местности», - сказал Ешмуратов.

Большинство граждан узнали о проведении выборов из материалов соцсетей – 43,5%, ТВ отметили 32,%, новостные сайты – 20,2%. Наименее востребованными источниками информации оказались информационные сообщения ЦИК, периодика и радио.

Три четверти опрошенных предполагают, что выборы акимов будут способствовать улучшению социальной-экономической ситуации в городах и районах, 16,6% придерживаются противоположенного мнения.

Кроме того, в ходе опроса был выявлен профиль желаемого кандидата.