Свежий выпуск
​«Мотылек» – коляска из прошлого
Чингиз Ташенов, Кокшетау

В областном центре проходит акция «Подари экспонат музею». Только за месяц учреждение истории приняло более 100 предметов старины, среди которых встречаются очень интересные экспонаты. К примеру, жительница города Анар Елемесова сдала в фонд музея коляску-чемоданчик «Мотылек».

– Эта компактная коляска была выпущена в 60-е годы прошлого столетия, – рассказывает заведующая отделом музея Айнаш Садвакасова. – Она разрабатывалась специально для родителей, ведущих активный образ жизни. Коляска предназначалась для поездок в общественном транспорте, метро, для перелетов на самолете, для багажника в автомобиле и просто, чтобы взять ее с собой в дорогу, на отдых. Само название коляски «Мотылек» говорит за себя – это порхающий, быстрый и легкий «транспорт» для маленького ребенка. Стоила она недешево – порядка 40 рублей. Так что позволить купить ее могли только люди обеспеченные.

«Мотылек» – коляска для деток старше полугода. Главное новаторство – в возможности суперкомпактного сложения и трансформации в удобный чемоданчик. Ручка для переноски являлась и ручкой для толкания коляски. По советским временам «Мотылек» был просто шедевром новых технологий! Коляска имела съемный бампер-ограничитель в виде столика с игровой панелью. А за сиденьем был багажник, куда можно было положить игрушки и игровой столик. Владельцы коляски утверждают, что «Мотылек» был очень надежной вещью, его удобствами пользовались более десяти детей. При этом коляска не ломалась, оставалась в рабочем состоянии, хорошо выглядела.

Поступают в музей и предметы материальной и духовной культуры, отражаю­щие историю Казахстана с древнейших времен до настоящего времени. Основными источниками поступлений остаются археологические и этнографические экс­педиции и дары от населения, частных лиц. Среди них – случайные собиратели, археологи, коллекционеры, люди, хранившие в семейных архивах предметы быта, портреты, рукописи, научные труды.

Акция «Подари экспонат музею» продолжается.

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Покушения на демократические устои нет!
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Асфальт сам себя не положит
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Покушения на демократические устои нет!
Рожден делать добро
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Гран-при проходит в Астане
Сто лет оды творчества
Отдушка для сероводорода
Народная любовь
Все для Справедливого Казахстана
Тарифы, налоги, бюджет
С учетом антропогенной нагрузки
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
За дело берется «Кибершериф»
«Барыс» снова на коне
«Шерстяной» путь
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Свежий выпуск
Выпускники интеллектуальных школ встретились с Президентом …
Свежий выпуск
«Вся жизнь – театр...»
Свежий выпуск
Европейцы нацелены на США
Свежий выпуск
Казахстан возвращается из Глазго

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]