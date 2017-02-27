​«Мотылек» – коляска из прошлого

В областном центре проходит акция «Подари экспонат музею». Только за месяц учреждение истории приняло более 100 предметов старины, среди которых встречаются очень интересные экспонаты. К примеру, жительница города Анар Елемесова сдала в фонд музея коляску-чемоданчик «Мотылек».

– Эта компактная коляска была выпущена в 60-е годы прошлого столетия, – рассказывает заведующая отделом музея Айнаш Садвакасова. – Она разрабатывалась специально для родителей, ведущих активный образ жизни. Коляска предназначалась для поездок в общественном транспорте, метро, для перелетов на самолете, для багажника в автомобиле и просто, чтобы взять ее с собой в дорогу, на отдых. Само название коляски «Мотылек» говорит за себя – это порхающий, быстрый и легкий «транспорт» для маленького ребенка. Стоила она недешево – порядка 40 рублей. Так что позволить купить ее могли только люди обеспеченные.

«Мотылек» – коляска для деток старше полугода. Главное новаторство – в возможности суперкомпактного сложения и трансформации в удобный чемоданчик. Ручка для переноски являлась и ручкой для толкания коляски. По советским временам «Мотылек» был просто шедевром новых технологий! Коляска имела съемный бампер-ограничитель в виде столика с игровой панелью. А за сиденьем был багажник, куда можно было положить игрушки и игровой столик. Владельцы коляски утверждают, что «Мотылек» был очень надежной вещью, его удобствами пользовались более десяти детей. При этом коляска не ломалась, оставалась в рабочем состоянии, хорошо выглядела.

Поступают в музей и предметы материальной и духовной культуры, отражаю­щие историю Казахстана с древнейших времен до настоящего времени. Основными источниками поступлений остаются археологические и этнографические экс­педиции и дары от населения, частных лиц. Среди них – случайные собиратели, археологи, коллекционеры, люди, хранившие в семейных архивах предметы быта, портреты, рукописи, научные труды.

Акция «Подари экспонат музею» продолжается.