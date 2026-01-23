Немного истории

Мойылды – самое маленькое из пяти пригородных сел Павлодара в 10 км от областного центра. Живут здесь 1 737 человек – примерно столько же, сколько в одной крупной павлодарской многоэтажке. Но, несмотря на скромные цифры, о поселке Мойылды знают многие казахстанцы, а в свое время знали и жители Союза. Уникальным это место делает одноименное соленое озеро, чьи целебные грязи и вода привлекали людей десятилетиями.

Больше 100 лет назад, в 1922 году, здесь построили санаторий для лечения органов опорно-двигательной системы. Этот же год считается и датой основания села, которое возникло благодаря курорту: многоэтажки, возведенные в советское время для сотрудников санатория, и несколько улиц частного сектора и сейчас стоят рядом с корпусами лечебницы. А чуть поодаль, на расстоянии примерно в километр, в свое время возник микрорайон Подхоз – здесь обустроили свои дома работники подсобного хозяйства этой лечебной организации. Больше 80% жителей села работали в санатории, который гремел на весь Союз.

Крах советской экономики ударил и по курорту, в 90-х в Мойылды началась очень непростая жизнь, в первую очередь потому, что стало гораздо меньше работы, а многоэтажки и соцобъекты были отрезаны от коммуникаций санатория. Уезжающие семьи не могли продать квартиры даже за 50 тыс. тенге...

Но все изменилось лет десять назад, а за последние пять лет в Мойылды государство вложило немало средств и сил, и люди чувст­вуют – здесь есть перспектива.

– Я хорошо помню, как в 2010 году присутствовал на отчетной встрече акима Мойылды с населением. Сам я тогда был назначен акимом Ленинского (это крупнейший пригородный поселок Павлодара, сейчас называется Атамекен. – Прим. авт.), но такие встречи только-только стали проводиться, раз в год, и мы тоже приходили на отчеты коллег, чтобы понимать настроения граж­дан, набираться опыта. Так вот у меня в памяти отпечаталось – на 1 января 2010 года численность населения составляла 837 человек. А сегодня у нас живут в два раза больше людей, – рассказывает действующий аким Мойылды Женис Абикен.

После распада Союза здесь даже школы не осталось, и многие мойылдинские дети ездили на учебу в ближайшее село Коряковка Павлодарского района. Постепенно в Мойылды организовали начальную школу, под нее арендовали частный дом, затем – здание бывшего детского сада, выкупленного частником в период приватизации. И в 2006 году наконец построили основную школу на 100 мест.

Переломным стал 2013-й, когда в пригороде начали реализовывать первую очередь ИЖС – здесь нарезали 237 участков по 15 соток, к ним провели электричество (тогда этого было достаточно, сейчас же необходимы еще и сети водопровода), и в Мойылды стали приезжать новые жители. К слову, в их числе было немало переселенцев из Монголии, чьи большие семьи оживили село.

Вас ждут неплохие условия

– Сегодня у нас есть вся необходимая – новая и качественная – инфраструктура для жизни в селе. Это я не как аким говорю, а как местный житель. В 2016 году открыли детский сад, через два года построили фельдшерско-акушерский пункт, еще через два – новый корпус для школы на 100 мест. Между прочим, мы тогда сразу озадачили учебное заведение, чтобы там поменяли лицензию. Я лично три года уговаривал детей и родителей, чтобы пос­ле 9-го класса они остались в селе, и нам удалось набрать 10-й класс. Есть у нас физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 2022 года постройки, пять детских площадок, с 2024 года работает дворец культуры на 300 мест, которого здесь никогда вообще не было, а теперь в нем трудятся 11 творческих сотрудников – имеются секции вокала, хореографии, домбры и так далее. Из четырнадцати улиц заасфальтированы тринадцать, остался отрезок в 600 метров к семи домам, стоящим почти у берега озера. Мы в 2023 году должны были проложить там асфальт, но попался недобросовестный подрядчик, а потом проект устарел, но и это – дело времени. По главным улицам ко всем соцобъектам проложен тротуар, продуманы парковки, установлены мусорные контейнеры, освещены все до единой улицы, – не без гордости говорит Женис Абикен.

Большим делом стало и то, что за последние пять лет решили вопрос с коммуникациями. В советское время здесь были цент­ральные коммуникации за счет санатория, а в годы разрухи все буквально отрезали. И даже в единственной пятиэтажке и нескольких двухэтажках люди отапливали квартиры буржуйками. И вот, когда в 2020-м построи­ли здание акимата и запустили котельную, к ней подключили еще 170 квартир и детский сад. В том же году построили центральный водопровод с тремя насосными, удалось охватить 100% частных домов, квартир в многоэтажках и соцобъектов, предусмотрели канализацию. Сами жильцы многоквартирных домов провели реконструкцию благодаря госпрограмме.

Вскоре эту котельную акимата передали на баланс специального городского коммунального предприятия, а в прошлом году – еще и котельную школы. Ее, кстати, усилили новым оборудованием, чтобы подключить к объекту и ФОК, который прежде обогревали при помощи электричества. Когда это случилось, и аким села, и директор школы, откровенно говоря, вздохнули с облегчением. Например, решен вопрос с кочегарами – при школе они имели оклад в 110 тыс. тенге, конечно же, такой доход привлекал не самых надежных сотрудников. Теперь же кочегары, как сотрудники коммунального предприятия, а не госучреждения, получают 240 тыс. при графике день-ночь-48.

– Это стабильный доход для 16 семей в нашем селе. При этом два места кочегаров мы держим для табунщиков – работа у них сезонная, на зиму прежде оставались без дохода, но благодаря трудоустройству в котельные проблемный вопрос решен. Мы в целом стараемся делать упор на местные кадры. Долго добивались того, чтобы участковый жил в селе. Проделали большую работу – после переезда медпунк­та в собственное здание настояли на том, чтобы бывшее помещение облздрав передал на наш баланс, реконструировали его, перевели в жилой фонд и выдали служебное жилье участковому. Теперь у нас есть и участковый пункт полиции, в селе установлены 20 камер, и это число постоянно растет, – продолжает аким.

Не курортом единым

Конечно, говоря о возрождении села, нельзя не рассказать о самом курорте. С 2005 года уже частный санаторий «Мойылды» постепенно вставал на ноги, а с 2013-го – активно использует меры государственной поддержки и вновь принимает тысячи казахстанцев в год, которые приезжают сюда поправить здоровье.

«Мойылды» знаменит лечебными свойствами грязи, голубой глины и рапы – соленой воды. Еще во второй половине XVIII века известный путешественник, ученый, доктор Петр Паллас в своих публикациях и книгах не только рассказывал об озере, но и перечис­лял болезни, от которых избавляют его воды и лечебная грязь. В то время грязи озера в бочках и чанах доставлялись в Омск, Новосибирск и другие города Сибири, Урала. Самые разные люди приезжали сюда за сотни верст в надежде получить исцеление – ставили вблизи юрты, палатки, строили шалаши, землянки. Вырывали импровизированные ванны с грязью и рапой, которые прогревались под солнцем, и просто лежали в них. В начале XX века один из предприимчивых купцов Славцов даже организовал на берегу озера платную грязелечебницу, правда, никаких капитальных строений там не было. Ну а с установлением советской власти в 1922 году решением Семипалатинского губздрава (Павлодар тогда подчинялся Семипалатинскому уезду) грязелечебнице присвоен статус курорта, и здесь официально открыли санаторий «Мойылды».

– С тех пор годами в Мойылды приезжали со всего Союза, и сейчас у нас немало пациентов из-за рубежа, в том числе из Европы, даже из ЮАР гости были. Лечебные грязевые ванны и аппликации, ванны с рапой из озера, минеральная вода из подземной скважины – вот главное, что привлекает людей. Мы продолжаем каждый год отправлять на исследование все, с чем работаем, строго следим за экологическим блоком, в том числе поэтому озеро огорожено и к нему нет доступа посторонних людей. Создана система автоматической подачи грязи и рапы, есть современное физиооборудование, продумано все для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, бесплодия, кожных заболеваний и так далее. Санаторий рассчитан на 620 человек, а за год к нам приезжают до 10 тысяч пациентов, в том числе по линии соцзащиты, – уточнил главный врач Медхат Сатыбаев.

Санаторий и по сей день остается селообразующим предприятием – в нем трудятся около 100 местных жителей. Впрочем, нашли работу здесь и несколько десятков жителей ближайших сел Коряковка и Зангар. Помимо этого, мойылдинцы реализуют небольшие бизнес-проекты, рассчитанные на отдыхаю­щих, – ставят юрты, где продают кумыс, и летом, в самый разгар турсезона, с утра здесь выстраивается очередь из желающих приобрести свежий напиток.

Конечно, санаторий оказывает помощь селу, в том числе с проведением массовых мероприятий, а еще, как отметил Женис Сартаевич, сотрудники санатория со своими проблемами обращаются к работодателю, а не в акимат.

А с прошлого года у Мойылды появился еще один соцпартнер – ТОО «Ертис гидрометаллургический комбинат». Это предприятие по выпуску золотого сплава Доре строят в СЭЗ «Павлодар», ближайшая к нему жилая зона – как раз Мойылды. Компания уже помогла отремонтировать фасад детского сада, этим летом продолжит ремонт игровых зон в яслях, а также установит детские площадки, футбольное поле для школы и заасфальтирует ее территорию.

– Когда у нас проводили общест­венные слушания по поводу строи­тельства завода, мы обращались к предприятию с просьбой привлекать местных жителей как подрядчиков, например, закупать выпечку для столовой, обеспечить заказы для наших мастериц на шитье рукавиц и так далее. Думаю, нашли взаимопонимание, – отмечает аким.

Дети – гордость сельчан

Еще одно селообразующее предприятие – это, безусловно, школа.

– Сейчас у нас 312 учеников и 47 учителей, половина из которых живут в городе, но сюда приезжают на работу – благо проблем с автобусным сообщением нет, каж­дые 15–20 минут ходит 66-й маршрут. Для нашего коллектива это стабильность, а учителям выгода, ведь есть 25-процентная сельская надбавка. В этом году набрали три первых класса, в одну смену уже не помещаемся, поэтому четыре класса начального звена занимаются во вторую смену. И понимаем, что есть перспектива – детей с каждым годом становится все больше, – рассказывает директор школы № 38 села Мойылды Мохаммед-Али Абулгазинов.

При школе действуют творчес­кие кружки, спортивные секции, военно-патриотический клуб. Когда здесь набрали 10-й класс, появился предмет НВП и закупили соответствующее оборудование, так что школьники успешно прак­тикуются в пулевой стрельбе. А в прошлом году школа получила оснащение для активного продвижения робототехники. И можно сказать, что добились этого учитель информатики и его воспитанники.

Соян Ертай работает в этой школе уже 18 лет – пришел молодым специалистом, а сегодня его ученики – гордость села и всей Павлодарской области. Например, семиклассник Имран Кусанов в этом году стал самым юным победителем республиканской сельской олимпиады по информатике. Мальчик с ранних лет проявляет интерес к программированию и математике, благодаря дополнительным занятиям с педагогом в школе успешно решает сложные алгоритмические задачи.

– Имран участвует в олимпиаде с 5-го класса и несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он уже становился призером республиканской олимпиады, а в 2026 году соревновался наравне с учащимися девятых классов и занял первое место, став самым юным победителем. Достойные результаты показывает и ученик 8-го класса Абылхаир Алдаяр – с ним мы занимаемся с прошлого года, на городском уровне он уже занял третье место среди десятых классов, – поделился Соян Ертай.

В этой же школе учится четвероклассница Ясмин Кожанова, и она известна павлодарцам благодаря своему увлечению конным спортом. Незадолго до Нового года девочка буквально стала звездой соцсетей – юная наездница попросила павлодарцев о помощи, и в ответ получила невероятный подарок к празднику. Дело в том, что семья девочки открыла в Мойылды конно-спортивный клуб «Тулпар», а для продвижения создала страницу в Instagram. В одном из видеороликов Ясмин, которая с шести лет уверенно держится в седле и помогает ухаживать за животными, рассказала о споре со старшими – если ей удастся за несколько дней набрать для страницы клуба 10 тыс. подписчиков, ей подарят то, что она попросит. Девочку поддержали более 16 тыс. человек, а отец и дяди, основавшие клуб, подарили ей коня.

– Мой Огонек – это то, о чем я больше всего мечтала, – говорит Ясмин.

Как рассказал Досжан Муратбек, основатель конно-спортивного клуба, семья работает в этом направлении полгода, но даже этого времени хватило, чтобы понять – спрос на такой отдых есть, как и на обучение профессиональной верховой езде. Сейчас в клубе десять лошадей, летом на выходных в конных прогулках участвуют до 100 человек ежедневно, а зимой – по 30–40. Павлодарцы приходят ради впечатлений и оздоровительного эффекта. В эпоху цифровизации и искусственного интеллекта жители региона возвращаются к традициям предков.

Такие сложности

Как и многим небольшим селам, Мойылды не хватает аптеки, но бизнес не идет сюда, объясняя это тем, что для прибыли нужно как минимум 5 тыс. человек.

Еще к проблемным вопросам можно отнести перебои с электри­чеством. Дело в том, что микрорайон ИЖС и вся социальная инфраструктура села запитаны от новой подстанции АО «Каустик» (это предприятие в СЭЗ «Павлодар»). Протяженность этой высоковольт­ной линии – 7 км, и вплоть до села на ней нет посторонних потребителей. Это дает устойчивую подачу электроэнергии. А старые Мойылды и Подхоз всегда были запитаны от Восточной городской подстанции: протяженность этой линии – 37 км, плюс на ней более 30 посторонних потребителей. Понятно, что аварийные отключения здесь происходят часто.

– Мы самостоятельно перевели на новую линию часть жилых домов, санаторий сделал это благодаря поддержке по программе «Дорожная карта бизнеса», но на старой линии по-прежнему остаются три улицы в 65 дворов и 170 квартир в многоэтажках. Однако решение близко – в прошлом году «Павлодарэнерго» и акимат области приняли Дорожную карту по ремонту сетей, и мы разработали проектную документацию по переводу оставшихся абонентов на новую линию – уже предусмотрено финансирование в 67 миллионов тенге, отдел строительства определяет подрядчика, планируем к концу года полностью перейти на новую линию, – заверяет аким.

А еще селу не хватает земли – за Мойылды закреплено всего 4 тыс. гектаров, и это включая территорию самого населенного пункта. При этом люди держат здесь скот (хотя, откровенно говоря, не так много семей, как могли бы) – общее поголовье в селе превышает 350 голов КРС, 420 лошадей, более 1,6 тыс. овец и коз. Под сенокос выделено совсем мало земель – сена хватает на 10–15 дворов, остальные закупают.

– У нас несколько семей круглый год занимаются кумысом, порой они вынуждены пасти своих лошадей не на наших землях, а заходить на территории свободной экономической зоны, ближайших сел Павлодарского района – Зангара и Коряковки, оттуда их тоже иногда выгоняют. Но пока другого варианта нет. А ведь у нас в ближайшие пять лет существенно увеличится население – в Мойылды уже разработан проект второй очереди ИЖС, план детальной планировки предусматривает 867 участков, – продолжает Женис Абикен.

Электроснабжение там по улицам уже проведено, проект строительства второй очереди водопровода сейчас проходит корректировку. Вероятно, выдавать участки начнут в 2027–2028 годах. При этом уже сегодня очередь на ИЖС в селе превышает 2,5 тыс. человек – и это не только местные жители или павлодарцы, но и граж­дане из разных регионов страны. Так что очевидно: несмотря на отдельные проблемы, Мойылды становится все более привлекательным для жизни и в ближайшие годы будет активно развиваться.