МСХ запустило льготное кредитование животноводства

Сельское хозяйство
Дана Аменова
Финансирование будет предоставляться при нескольких условиях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства по увеличению поголовья скота, повышению продуктивности, развитию переработки и расширению экспортного потенциала продукции животноводства МСХ разработан Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ 

В рамках Комплексного плана запущена новая программа льготного кредитования для развития животноводства со ставкой вознаграждения 6% годовых.

Финансирование будет предоставляться на следующих условиях:

- льготная ставка – 6% годовых;
- гибкие сроки кредитования с учетом особенностей животноводческой отрасли;
- возможность получения финансирования через филиалы «Аграрной кредитной корпорации», кредитные товарищества и банки второго уровня.

Кредитные средства будут направлены на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, развитие откормочных площадок.

Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом господдержки аграриев и придаст дополнительный импульс развитию животноводства в Казахстане.

