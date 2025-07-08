Это крупное спортивное событие, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях

Фото: акимат Астаны

Астана готовится к проведению международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Соревнования по фиджитал спорту пройдут летом 2026 года.

«Мы рассчитываем принять участников из более 100 стран и ожидаем большой приток болельщиков со всего мира. Мы уверены, что турнир пройдёт на самом высоком уровне, так как наша страна обладает огромным опытом в организации крупных международных мероприятий», – отметил руководитель Дирекции по организации и проведению «Игр Будущего» в Казахстане Алибек Хасенов во время выступления на саммите World Phygital Summit 2025, который собрал под своей эгидой представителей Всемирного фиджитал-сообщества (WPC) из около 100 стран мира.

Члены WPC по всему миру проводят локальные отборочные турниры по фиджитал-дисциплинам, победители которых получают возможность попасть на самое главное событие в мире фиджитал спорта – турнир «Игры Будущего».

Инаугурационный международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал спорта «Игры Будущего» (Games of the Future)состоялся в 2024 году в городе Казань. На торжественную церемонию открытия турнира был приглашен Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, наряду с лидерами других стран. Глава государства озвучил инициативу о проведении данного спортивного мероприятия в Казахстане.

Турнир 2024 года принял около 2000 спортсменов, которые соревновались в 21 инновационной дисциплине, сочетающей динамичные виды спорта с популярными на весь мир видеоиграми.

Общий призовой фонд составил рекордные 10 млн долларов. На турнире фиджитал-атлеты из Казахстана выступили в 13-ти дисциплинах.

Напомним, что Games of the Future 2025 состоятся в декабре в Абу Даби.