Муслим Хасенов: "Самая опасная профессия и самый безответственный работодатель"

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- Ужасная трагедия произошла в Карагандинской области на шахте имени Костенко, принадлежащей компании "Арселор Миттал". Нет слов, чтобы передать состояние возмущения, соболезнования и переживания от этой страшной катастрофы.

Безусловно, работодатель в лице "Арселор Миттал" и все виновные в лице руководства данной компании должны понести ответственность по всей строгости закона.

Парадоксально, но ни работодатель, ни государство почему-то не извлекли уроков из череды трагедий на промышленных предприятиях. Ведь за все время только в данной компании произошли десятки аварий, унесших сотни жизней.

Во-первых, статус шахтера и горняка законодательно не определен. Ни в Трудовом кодексе, ни в Социальном кодексе нет особых гарантий работникам данных профессий. Есть общие нормы о работе во вредных и (или) опасных условиях труда. Но нет специального статуса работников, занятых на подземных и горных работах.

О каком престиже и защищенности шахтеров и горняков может идти речь? Его нет от слова "совсем".

Единственный закон, в котором есть одна гарантия – это закон "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда", состоящий из 8 статей и предусматривающий специальное пособия.

Но для его получения нужно:

- мужчинам достичь 53 лет, иметь стаж работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

- женщинам достичь 48 лет, иметь стаж работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Размер пособия составляет 9,42 МРП (32 тысячи тенге) и выплачивается оно до достижения пенсионного возраста.

Также в случае смерти получателя пособия предусмотрена единовременная выплата на погребение членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, в размере 35 МРП (120 тысяч тенге). Это же мизер – так государство ценит тяжелейший труд шахтеров и горняков?

Требуется полный пересмотр системы социальных и трудовых гарантий шахтерам.

Предлагаю депутатам парламента разработать и принять закон «О статусе работников, занятых на подземных и горных работах», внести поправки в Трудовой и Социальный кодекс, направленные на повышение защищенности данной категории работников.

Сколько трагедий должно произойти, чтобы мы созрели до такой законодательной меры?

Во-вторых, нужно перестать заигрывать с бизнесом в вопросах проверок производственных объектов. В результате череды поправок в Предпринимательский кодекс 2022 года (по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности) были исключены проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска – оставлены только проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям в соответствии с законом РК "О разрешениях и уведомлениях". Следует заметить, что контроль за соблюдением трудового законодательства не подпадает под вышеуказанную категорию проверок.

В результате государственная инспекция труда вправе проводить только внеплановые проверки и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля. Различие между данными формами заключается в возможности возбуждения административного производства: при профилактическом контроле она отсутствует, производство по административным правонарушениям может быть возбуждено только по результатам проверки.

Нонсенс, да и только!

В-третьих, требуется полностью пересмотреть систему работы трудовых инспекций. Она по многим параметрам не соответствует не только международным обязательствам Казахстана в рамках МОТ, но и противоречит здравому смыслу.

Так, в Казахстане насчитывается всего лишь 261 инспектор труда. Это значит, что в среднем на 1 инспектора труда приходится 25 тысяч работников, хотя МОТ рекомендует максимум 10 тысяч. На каждый регион всего в среднем по 13 инспекторов – как они могут охватить все предприятия?

Трудовые инспекции находятся в ведомственной подчинённости акиматов, напрямую не подчиняются уполномоченному органу по труду (МТСЗН РК). Соответственно, они не могут полноценно осуществлять контроль, в том числе ввиду некоторой заинтересованности местных властей в поддержке ряда крупных региональных и градообразующих предприятий. Налицо конфликт интересов.

Конвенции МОТ гласят, что инспектора труда имеют право беспрепятственного прохода без предварительного уведомления и в любое время суток на любое предприятие, осуществлять любые проверки, контроль и расследования, которые они могут счесть необходимыми. А что у нас: мы увлеклись в защиту бизнеса от чиновников, напрочь забыв о защите наиболее уязвимой части населения – наемных работников.

Согласно Предпринимательскому кодексу, орган контроля обязан известить в письменном виде работодателя о начале профилактического контроля с посещением не менее чем за 30 дней до его начала или не менее чем за сутки при внеплановой проверке. Кроме того, проверки могут быть только внеплановыми, а в плановом порядке может проводиться только профилактический контроль без права принятия мер реагирования и принуждения.

Надеюсь, что данные предложения будут услышаны и приняты Парламентом.

Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших в ужасной трагедии, а выжившим желаю скорейшего выздоровления и восстановления. Жандары жаннатта болсын…