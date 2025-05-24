С 10 по 24 мая в Коломбо прошёл чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет. Сборная Казахстана продемонстрировала полное доминирование на турнире, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Боксёры вышли в финал в 12 из 13 весовых категорий и завоевали 10 золотых и 2 серебряные медали.

Только Кенже Муратулы (54 кг) уступил в первом поединке.

Победители и призёры:

Тилеуберди Сулеймен (48 кг)

Диас Берикбай (51 кг)

Жасурбек Анорбаев (57 кг)

Нурислам Калдыбаев (60 кг)

Бактияр Анарбаев (67 кг)

Агажан Кадыр (71 кг)

Аман Конысбеков (75 кг)

Бакберген Алиаскаров (80 кг)

Ибрагим Бетаев (86 кг)

Азатбек Жолдасхан (92 кг)

Сералы Жолмаганбет (63,5 кг)

Ерсултан Сапар (+92 кг)

В двухнедельном турнире участвовали 74 боксёра из 19 стран. Только сборная Казахстана выступила в полном составе.