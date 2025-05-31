В Алматы наступает лето не по календарю, а по ощущениям. И если в городе вдруг пробки стали плотнее, музыка громче, а улыбки видишь чаще – это значит, что наступил фестивальный сезон. Вот и в этот раз Первомайские пруды стали местом силы, куда стекались молодежь, семьи с детьми, пары, одиночки, ветераны рока и новички тюрк-фолка – все те, кто знал, что сегодня здесь не просто концерт, а настоящее культурное явление под названием OYU Fest.

Фестиваль, возникший когда-то как смелый эксперимент, стал традицией. Как ни парадоксально звучит – «традицией переосмыслять традиции». В этом году фестиваль прошел уже в пятый раз: и пусть официально он заявлен как четвертый, но 2024 год подарил публике сразу две его версии – в Алматы и Астане.

На фоне нежно-зеленых берегов, среди склонившихся к воде деревьев и золотистого полуденного света сквозь роковые биты пробивались звуки скрипки, семплы синтезатора и мелодии кобыза. Все это – не хаос, а язык, на котором говорит сегодня молодое поколение Казахстана.

– Мы с самого начала не планировали делать просто музыкальное шоу, – говорит основатель студии QARA и креативный продюсер фестиваля Еркебулан Куришбаев. – Для нас это путь к укреплению казахстанской идентичности. Через музыку, эстетику, через эмоции. Наш фестиваль создается без поддержки государства, на частные средства. Это наш выбор, и в этом наша сила.

Куришбаев говорит это спокойно, хотя вокруг него настоящая какофония: кто-то пробегает с камерой, кто-то приносит ему рацию, кто-то докладывает: «Все идет по плану». Судя по всему, все действительно идет так, как и ожидалось: гостей уже около десяти тысяч, а на часах только четыре пополудни.

На парковке аншлаг: те, кто приехал позже, оставляют машины за сотни метров от входа и идут пешком, смеясь, болтая, напевая треки любимых исполнителей. Для многих этот день – долгожданный отпуск от повседневности.

Первомайские пруды – локация, которую стоит отметить особо. Это идеальный компромисс между городской доступ­ностью и ощущением уединенной природы. Здесь и просторные поляны, и уютные тенистые уголки, и широкая береговая линия, отражающая солнце. Все это создает не просто атмосферу, а целый мир – открытый, безопасный, притягательный.

Организаторы позаботились обо всем: о навигации по территории, безопасности и комфорте для каждой возрастной категории. Впрочем, самым сильным аргументом в пользу отличной организации остается простая истина – никто не спешил уходить.

Фестиваль грамотно разбит на зоны: главная сцена – сердце события, но в стороне есть отдельные пространства для семей с детьми, творческие мастерские, маркет с дизайнерскими вещами и, конечно, огромная фуд-зона. Ее, без преувеличения, можно назвать гастрономическим караваном: десятки точек с едой от лучших ресторанов города – от уличной кухни до фермерских продуктов, от барбекю до веганских боулов. Пахло вкусно, пили много, ели с удовольствием.

На траве расстелены пледы, подушки, в воздухе – звуки и смех. Кто-то танцует босиком, кто-то загорает под биты, кто-то с детьми ловит мыльные пузыри. Взрослые с увлечением участвуют в конкурсах из детской зоны, забыв о том, что давно получили паспорта. Здесь та самая территория, где возраст не имеет значения.

– Главное отличие нашего лайн-апа – в его честности, – объясняет Еркебулан. – Мы намеренно сводим на одной сцене артистов совершенно разных жанров и эпох. Молодых, только начинающих, и тех, чьими песнями жила страна в девянос­тые. Это необычно, но работает. У нас нет границы между поколениями – это редкость для фестивального формата.

Действительно, сцена OYU Fest была местом, где жанры, стили и эпохи находили общий язык. Один за другим выходили те, кого публика одинаково тепло встречала: тут вам и эксперименты с казахским техно и трип-хопом, и акустические сеты с национальными инструментами. Были слезы, были танцы, было общее пение.

На главной сцене тем временем разворачивался звуковой калейдоскоп. Одной из первых зрителей покорила Yenlik – артистка, способная соединить в одном голосе силу степей и трепет городской лирики. Она открыла сердце публике – и пуб­лика ответила тем же. Много девушек в толпе знали ее тексты наизусть, а в воздухе повисла какая-то особая энергия поддержки – все пели вместе с ней.

Следом появились Alpha – яркое представление о том, что такое Q-pop здесь и сейчас. Молодая, динамичная, визуально продуманная и вокально сильная группа с харизмой, которая притягивает даже тех, кто впервые слышит ее имя. Армия ее фанатов, судя по громкости приема, растет буквально в реальном времени. Каждый выход, каждый жест – будто часть спектакля.

Из Атырау на фестиваль приехали Kezeń – рок-группа, в музыке которой смешались ветер Каспия и суровость нефтяных вахт. Молодые, но с удивительно зрелым звучанием, они уже завоевывают площадки Астаны и Алматы. В этот день их гитары звучали как голос поколения, ищущего и находящего себя.

На сцене сменяли друг друга Daiynball – экспериментирую­щий с ритмами и речитативом, загадочный и визуально минималистичный Jeltoksan, эмоциональный и лиричный Dudeontheguitar, глубокий Shiza, стильный и провокационный Bellucci, а также артист с философским уклоном – Orynkhan, умеющий превращать рэп в медитацию.

Особенно ярко «зашел» публике сет группы «Дос-Мукасан», чей фронтмен признался со сцены:

– Никогда бы не подумал, что через двадцать лет буду стоять перед таким молодым залом, а вы будете петь со мной каждый куплет. Спасибо вам!

В ответ – рев, овации, свет фонариков. И вот наступает тот момент, когда исчезают рамки, когда музыка становится не фоном, а воздухом, которым дышит толпа.

Пока сцена мерцала светом и грохотала басами, поодаль продолжалась своя жизнь. В арт-зоне художники делали наброски прямо на траве. В шатрах шли мастер-классы по ремеслам. Кто-то учился делать ою-өрнек, кто-то – собирать национальный головной убор. Подростки на берегу устраивали джем на дорамах и укулеле. Кто-то снимал клип на телефон. Кто-то признавался в любви.

Местами это напоминало хронику нового этнического ренессанса: Казахстан, говорящий на языке своих предков, но в ритме XXI века. Это была просто жизнь – природная, живая, танцующая.

Фестиваль продолжался до позднего вечера. Солнце опус­калось за деревья, небо меняло оттенки от персикового до лилового, а чуть позже публика увидела шоу дронов.

– Я вижу, что с каждым годом интерес к фестивалю растет, – резюмирует Еркебулан Куришбаев. – Нас уже не пять тысяч, а почти десять. И это, повторюсь, не просто интерес к музыке. Это интерес к себе, к своим истокам. Люди стали понимать, что культура – это не то, что на полке, это то, что внутри тебя.

Покидая пруды, люди не «выключались»: кто-то напевал, кто-то делился сторис, кто-то договаривался: «В следующем году – обязательно с палаткой». OYU Fest стал тем редким событием, после которого ты не просто уносишь фото и мерч, а какое-то внутреннее тепло.

Потому что фестиваль – это не про звук. Это про ощущение, что ты принадлежишь чему-то большему. И это чувство здесь удалось поймать – точно, бережно, надолго.