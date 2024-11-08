Музыкальная летопись народа

Покоряя сердца

История Казахского национального оркестра народных инструментов уходит далеко вглубь времен. Почти сто лет назад знаменитый собиратель казахских песен и кюев Александр Затаевич, покоренный певческим талантом народа, создал сборники «1000 песен казахского народа» и «500 казахских кюев и песен», в которых не только представлена антология казахского музыкального фольклора с древних времен и до 1930-х годов прошлого столетия, но и впервые появились характеристики творчества таких видных народных композиторов, как Абай Кунанбайулы, Курмангазы, Биржан Сал, Жаяу Муса, Даулеткерей, Балуан Шолак, Мухит, Ибрай, а также видных народных исполнителей Амре Кашаубаева, Габбаса Айтпаева, Кали Байжанова и многих других.

«Случайного пришельца из дальних стран», как называл себя Затаевич, до глубины души тронула музыка степи, он был очарован ее мелодизмом и глубоким внутренним содержанием, что навсегда породнило его с талантливым и благородным казахским народом. Влюбленный в казахскую музыку, он писал: «Чем больше я записываю народные песни, тем больше мне кажется, что я так мало знаю казахскую музыку. Это какой-то необъятный беспредельный океан, в глубине которого таятся еще неизведанные богатства...» И это действительно так, ведь кюи вобрали в себя различные эпические сказания и легенды, они всегда были вместе со своим народом и в горе, и в радости. Не случайно их называли «голосом степных вет­ров», музыкой, рожденной под знойным солнцем на необозримых степных просторах или под сенью старинного шанырака.

«Храните же, изучайте и приумножайте ваши национальные духовные богатства, развивайте и украшайте их достижениями высшей общечеловеческой культуры, к которой стремитесь, и да возрастает из народных недр обновленная и расцветшая казахская национальная музыка!» – эти слова Александра Затаевича стали своеобразным завещанием потомкам.

Как рассказал мне нынешний директор Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы Медет Куанышев, еще во времена Затаевича, в начале 30-х годов прошлого столетия, тогдашний нарком народного просвещения Казахской АССР Темирбек Жургенов дал поручение молодому музыканту, выпускнику Ленинградской консерватории имени Н. Римского-Корсакова Ахмету Жубанову собрать из разных уголков Казахстана талантливых исполнителей кюев и создать народный ансамбль по образцу популярного тогда оркестра русских народных инструментов им. В. В. Андреева.

– Поначалу коллектив, который создал Ахмет Жубанов, состоял всего из 11 исполнителей-домбристов. Но эти самородки, которых ему удалось отыскать в многочисленных поездках, особенно в Западном Казахстане, на родине прославленного кюйши Курмангазы, как правило, не знали нотной грамоты, ведь народные песни и кюи передавались из уст в уста, поэтому первоначально их приходилось обучать в музыкально-драматическом техникуме, – рассказывает Медет Куанышев. – В нашем музее хранятся имена этих зачинателей – Лукпан Мухитов, Кали Жантлеуов, Уахап Кабигожин, Махамбет Букейханов, Науша Букейханов, Габдильман Матов и другие.

Вот они и стали тем ядром, на основе которого был создан первый в республике оркестр народных инструментов. Официально он был оформлен летом 1934 года, и так как времена были политизированные, оркестру было присвое­но почетное тогда имя КазЦИКа – Центрального Исполнительного Комитета Казахской ССР.

И лишь через 10 лет, в 1944 году, в честь 10-летия оркестру присвои­ли имя великого композитора-кюйши, основателя народной домбровой школы Курмангазы. Начав в 18 лет странствующую жизнь кюйши, Курмангазы до конца своих дней смотрел на мир глазами сказителя, его громадная память сохранила для потомков более 60 кюев, и все они – в нынешнем репертуаре, а знаменитый кюй «Сарыарка» стал своеобразной визитной карточкой оркестра.

Как свидетельствует история, в 1880 году Курмангазы поселился в местечке Сахма под Аст­раханью. Умудренный опытом, уважаемый в народе аксакал собрал вокруг себя своих учеников, которые продолжили дело мастера. В первую очередь, это Дина Нурпеисова, Ергали Есжанов, Мамен, Кокбала, Сугурали, Торгайбай, Шора и другие. Умер Курмангазы, по одним данным, в 1889 году, по другим – в 1896 году, похоронен в селе Алтынжар нынешнего Володарского района Астраханской области России. В 1997 году на месте погребения построили мавзолей, куда перенесли прах кюйши.

Продолжатели традиций

– Мы стараемся сохранять особые приемы игры на домбре Курмангазы, которые во многом определили и развивали музыкальную технику его времени, – продолжает рассказ Медет Куанышев. – Первым художественным руководителем и дирижером оркестра стал Ахмет Жубанов, который сам виртуозно играл на домбре. Он называл домбру «древней летописью кочевого народа».

В июне 1934 года в Алма-Ате состоялся первый Всеказахстанский слет деятелей народного искусства, на который из регионов республики съехались талантливые певцы, танцоры, инструменталисты, акыны, художники, мастера прикладного искусства. На этом слете выступил и только что созданный оркестр народных инструментов.

Причем, как отмечают специалисты, перед Жубановым стояли архисложные задачи, которые заключались не только в том, чтобы обучить нотной грамоте первых исполнителей, но и создать единый коллектив, ведь до этого все кюйши были исполнителями-одиночками. Кроме того, каждый домбрист играл свою версию кюя или народной песни – как известно, в разных регионах их исполняли по-разному.

Но главная задача, которую поставил перед собой Ахмет Жубанов, – создать полноценный репертуар, а для этого надо было переработать народные песни, кюи для исполнения оркестром, что требовало серьезного и квалифицированного подхода.

Современники Жубанова вспоминали, что он был не только талант­ливым композитором, прекрасным организатором, но и превосходным дирижером, хотя специально не обучался этому искусству, дирижировал темпераментно, энергично. Сам занимался оркестровкой и подбором репертуара.

Жубанов настолько глубоко вникал в мельчайшие детали организации оркестра, что стремился найти не только одаренных исполнителей, но и создателей такого уникального музыкального инструмента, как домбра.

Мало кто знает, что специально для этого Ахмет Куанович пригласил в Алма-Ату потомственного мастера музыкальных инструментов Эмануэля Романенко из Тулы, который приехал сюда вместе со своим братом Борисом.

В 1932 году в сотрудничестве с Жубановым он разработал и создал первые образцы домбры и кобыза. Кстати сказать, по его стандарту эти инструменты изготавливаются и сейчас. Как великие Амати и Страдивари создавали свои скрипичные шедевры, так Эмануэль Романенко стал выдающимся мастером казахских национальных музыкальных инструментов.

Его ученик Камар Касымов вспоминал: «Мне было восемь лет, когда я впервые отправился искать «поющее» дерево. С тех пор я занимаюсь изготовлением музыкальных инструментов. Немало сделано мною звонких домбр и кобызов. Когда казахский оркестр имени Курмангазы гастролировал в Китае, лучший из наших инструментов музыканты подарили Мао Цзэдуну».

В 1950-х годах в оркестре насчитывалось 14 видов казахских народных инструментов. К сожалению, сейчас создание штучных, уникальных по звучанию казахских национальных инструментов практически утеряно.

И еще один исторический факт, который стоит запомнить нынешним музыкантам. Оказывается, Ахмет Жубанов мог и сам изготовить домбру. Об этом вспоминал писатель Бауыржан Момышулы: «Во всем мире существуют только две уникальные домбры, особые по звуку, певучести, удивительной звонкости дерева. Они изготовлены самим Аханом Жубановым. Одна из них находится в Канаде, в Монреале, хранится в почетном месте как драгоценная реликвия. Вторая же домбра находилась у акына Ж. Сатибекова (утеряна). Они уникальны по своему звучанию».

Первый успех

Первый большой успех выпал на долю оркестра в Москве в 1936 году, когда в столице СССР проходила Первая декада казахской литературы и искусства. В архиве оркестра хранится и номер газеты «Известия» от 24 мая 1936 года, которая писала: «…Казахи, высоко подняв свою музыкальную культуру обращением к европейскому симфоническому оркестру, не забросили народных инструментов. Наоборот, они собрали много разновидностей народных инструментов и создали стройный, звучный большой оркестр, сумевший под управлением Ахмета Жубанова с честью передать со сцены Большого театра и такие простые вещи, как лирическая народная песня «Красная пшеница», и такие сложные, требующие яркого музыкального выражения произведения, как приглушенная песня Курмангазы «Кобик шашкан».

И даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны оркестр не прекращал свою концертную дея­тельность, выступая с шефскими концертами перед солдатами.

– Ахмет Жубанов проработал главным дирижером оркестра до 1945 года. Я считаю, что как первый дирижер он внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры казахского народа, – отмечает Медет Куанышев. – После него в оркестре работали композиторы Латиф Хамиди, Сергей Шабельский, Леонид Шаргородский, Нургиса Тлендиев, дирижер Фуат Мансуров и другие.

В 1950 году дирижером оркестра стал выпускник Алма-Атинской консерватории Шамгон Кажгалиев, который впоследствии стал народным артистом СССР. В 1953 году на IV Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте коллектив под его руководством получил первую премию и звание лауреата, показав высокий профессиональный уровень исполнения.

Весной 1957 года с огромным успехом прошли гастроли оркестра в Китае, где ценители музыки были поражены тем, что на таких народных инструментах, как домбра и кобыз, можно передать нюансы, которые в состоянии выразить целый симфонический оркестр. Более того, китайцев не только покорила наша национальная музыка, но и богатый музыкальный опыт, который они решили перенять при создании собственных национальных оркестров.

С музыкой сквозь годы

Сейчас в оркестре прекрасную музыку воссоздают более 135 виртуозных музыкантов, в их исполнении можно услышать кюи Курмангазы – «Сары-Арка», «Алатау», «Кішкентай», «Адай», «Қайран шешем», а также кюи Дины Нурпеисовой – «Той бастар», «Кюй о партии», «Асем Қоныр», кюи Таттимбета – «Саржайлау», «Сылқылдақ», «Қос басар», Даулеткерея – «Қос алқа» и многие другие.

Как рассказал Медет Куанышев, оркестр исполняет и классическую казахскую музыку, например, произведение Евгения Брусиловского «Желдірме», «Таджикские танцы» № 2, 3 Ахмета Жубанова, «Родина радости» Сыдыка Мухамеджанова, а также произведения зарубежных композиторов – увертюру к опере Верди «Травиата», «Вальс-фантазию» Михаила Глинки, произведения Моцарта, Брамса…

И если на 1958 год в репертуаре оркестра насчитывалось 400 музыкальных произведений, в 90-х годах – более 1 000, то сейчас – их свыше 4 000.

Многим музыкантам оркестра присвоены звания народных и заслуженных артистов респуб­лики. Прославились в разные годы солисты оркестра – кобызистки Гульнафиз Баязитова и Фатима Балгаева, домбристы Кали Жантлеуов, Бахтияр Кубайжанов, Каршыга Ахмедьяров и многие другие.

На фоне величественных гор еще явственнее ощущается величие казахской народной музыки

Несколько лет работала в оркест­ре народная артистка КазССР, народный композитор-кюйши, непревзойденная Дина Нурпеисова.

Не случайно оркестр народных инструментов имени Курмангазы называют сегодня жемчужиной музыкального инструментального искусства, по сути, он превратился в полноценный симфонический оркестр, широко известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Он постоянно выступает на различных музыкальных фестивалях и концертных площадках, радуя своим исполнительским мастерством многочисленную публику.

Когда-то в оркестре звучали также арии, романсы и народные песни казахов, русских, румын, армян, чехов, поляков в исполнении Куляш Байсеитовой, Байгали Досымжанова, Бекена Жилисбае­ва, Бибигуль Тулегеновой, но со временем было принято решение исключить исполнителей, сделав оркестр чисто инструментальным.

За свое исполнительское мастерство в 1967 году оркестру было присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив Казахской ССР», в 1978 году он стал академическим, а в 1984 году оркестр был награжден орденом Дружбы народов. В 2020 году Указом Президента Касым-Жомарта Токаева ему присвоен статус национального.

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы – один из самых известных и узнаваемых музыкальных коллективов в Казахстане и за его пределами, за многие годы своего существования он стал настоящей национальной гордостью.

– Наша основная цель – сохранение и популяризация культурного наследия Казахстана, – убежден Медет Куанышев. – Коллектив покорил сердца слушателей на престижных музыкальных площадках мира, таких как Концертгебау в Амстердаме, Золотой зал Венского музыкального общества, Карнеги-холл в Нью-Йорке и Большой театр в Москве. Он также участвовал в многочисленных международных фестивалях и конкурсах, где завое­вал множество наград. Оркестр также принимал участие в записи музыки для фильмов, телевизионных шоу и других проектов.

В числе наших оркестрантов есть заслуженные деятели культуры, кавалеры ордена «Құрмет», лауреаты Государственной премии, победители и конкурсанты многих республиканских и международных конкурсов.

Несмотря на свою богатую историю и достижения, мы продолжаем активно развиваться, стремимся радовать своих поклонников новыми, интересными проектами. Например, вот уже несколько лет по типу «Ночь в музее» мы реализуем свою программу «Ночь с оркестром», которая очень нравится алматинцам.

При этом оркестр не ограничивается только концертной и фестивальной деятельностью, мы активно занимаемся просветительской работой и развитием музыкальной культуры в Казахстане, регулярно проводим мастер-классы для молодых музыкантов, организуем музыкальные конкурсы и фестивали. В год мы даем примерно 100 концертов, собирая свыше 35 000 зрителей...