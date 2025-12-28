Фото: пресс-служба театра

В канун Нового года театральная сцена стала местом уникального творческого эксперимента. Профессиональные оперные певцы и по совместительству театральные педагоги по вокалу выступили вместе с драматическими актерами, представив публике концертную программу, объединившую шедевры казахстанских и зарубежных композиторов.

Программа праздничного вечера стала настоящей антологией музыкального наследия. Сцена была оформлена с изысканным минимализмом, подчеркивающим торжественность момента. Мягкие переливы света и праздничные визуальные проекции создавали атмосферу зимней сказки, тонко обрамляя, но не затмевая главное – музыку и поэзию.

Блестящую палитру мелодий подарили меломанам вокальное мастерство Улпан Абдикаримовой, Алмата Избамбетова, Гульмиры Умбетовой и вдохновенное пение артистов – Бакыт Жумагуловой, Сырыма Кашкабая, Жанкалдыбека Толенбаева, Айдоса Оразова и Саята Сакитжана, создавшие яркие музыкальные образы в сопровождении концертмейстеров Татьяны Развиной и Айшабиби Аскаровой. Их номера гармонично сочетались с проникновенной поэзией в интерпретации Бактыгуль Батырхановой.

В уютной атмосфере прозвучали старинные романсы, песни казахстанских и зарубежных авторов. Зрители насладились глубоким лиризмом произведений Сыдыка Мухамеджанова и Нургисы Тлендиева, мелодичностью песен Ескендира Хасангалиева, Ильи Жаканова и Латифа Хамиди. Эмоциональный вектор сменился с переходом к русской классике: романсы Чайковского и Рахманинова в исполнении оперных мастеров наполнили зал драматизмом и философской глубиной. Настоящим украшением программы стали утонченная серенада «Эстрелита» Мануэля Понсе и солнечный «Рассвет» Руджеро Леонкавалло. В этих произведениях латиноамериканская нежность встретилась с итальянским оптимизмом и восторгом перед совершенством мира.

Одним из самых ярких моментов стал «парад теноров». Артисты представили блок неаполитанских песен, наполнив театр энергией итальянского солнца. Темпераментное исполнение мировых хитов вызвало бурные овации, стирая границы между странами и жанрами. Достойным финальным аккордом концерта стали патриотические песни Нургисы Тлендиева – «Саржайлау» и «Өз елім», которые в интерпретации участников концерта прозвучали как гимн любви к родной земле.

«В камерном зале национального театра первый тематический музыкальный вечер в таком формате прошёл «на ура». Сейчас наступил очень насыщенный период: идёт много музыкальных спектаклей, все заняты подготовкой к праздникам, но артисты всё равно находят силы заниматься вокалом. Концерт объединил шедевры зарубежной и казахской классики, в том числе творческое богатое наследие Нургисы Тлендиева, что стало данью уважения легендарному маэстро в год его векового юбилея. В будущем программа станет ещё насыщеннее – впереди много новых идей и планов», – рассказала автор проекта, народная артистка Казахстана, кавалер ордена «Құрмет», профессор Хорлан Калиламбекова.

По словам артистов, ретро-произведения в новом прочтении вызвали живой отклик у аудитории, которая подпевала вместе с исполнителями.

«Камерный зал – особое, тонкое пространство, он располагает к близости со зрителем, позволяя увидеть реакцию каждого слушателя. Мы долго и тщательно выбирали репертуар, продумывали каждый сюжет. Подготовка была непростой, так как в программе участвовали не только вокалисты, но и актеры. Они проявили себя как настоящие профессионалы и быстро выучили материал. Все артисты обучаются у разных педагогов, и крайне важно постоянно держать голос в форме. Во время выступления зрители подпевали нам, мы чувствовали, как происходит мощный обмен энергией», – пояснила Гульмира Умбетова.

Очевидно, что театру удалось гармонично соединить академическую строгость классики с душевностью и искренностью драмы. Камерная музыка композиторов разных стилей и эпох в очередной раз доказала свою способность дарить людям веру в чудеса, раскрывая перед слушателями подлинную, волшебную силу искусства.