Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения
Глава МВД Ержан Саденов считает, что отказ от принудительного лечения граждан от алкоголизма в пользу добровольного окажет негативное влияние на уровень безопасности в стране. Такие мнение он высказал на правительственном часе в Мажилисе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Он отметил, что сегодня один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность - злоупотребление алкоголем.
«Ежегодно в опьянении совершается до 10 тысяч преступлений. Принимаются профилактические меры: пресекаем факты распития, изолируем из общественных мест лиц в опьянении, в отношении подучетных выносятся запреты на употребление алкоголя. Однако это лишь борьба с последствиями. Полномочия полиции в основном - это принудительные меры», - отметил он.
Министр также констатировал, что сама процедура направления на принудительное лечение – забюрократизирована.
«Предлагается организовать эту работу по принципу «одного окна», с созданием комиссии, пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения. Наряду с этим, Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения, только на добровольной основе. Полагаем, такое решение может оказать негативное влияние на состояние безопасности», - заключил Ержан Саденов.