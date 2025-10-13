Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава МВД Ержан Саденов считает, что отказ от принудительного лечения граждан от алкоголизма в пользу добровольного окажет негативное влияние на уровень безопасности в стране. Такие мнение он высказал на правительственном часе в Мажилисе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Он отметил, что сегодня один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность - злоупотребление алкоголем.

«Ежегодно в опьянении совершается до 10 тысяч преступлений. Принимаются профилактические меры: пресекаем факты распития, изолируем из общественных мест лиц в опьянении, в отношении подучетных выносятся запреты на употребление алкоголя. Однако это лишь борьба с последствиями. Полномочия полиции в основном - это принудительные меры», - отметил он.

Министр также констатировал, что сама процедура направления на принудительное лечение – забюрократизирована.