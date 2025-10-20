МВД объявило конкурс на лучший видеоролик по профилактике интернет-мошенничества

Закон и Порядок
167
Дана Аменова
специальный корреспондент

Отправлять заявки можно как индивидуально, так и в составе творческой группы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД объявило конкурс на лучший социальный видеоролик по профилактике интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Цель проекта - привлечь внимание молодежи к проблеме онлайн-мошенничества и сформировать ответственное отношение к вопросам кибербезопасности.

Участие может быть как индивидуальным, так и в составе творческой группы. Участникам предлагается создать оригинальный видеоролик продолжительностью не более двух минут в формате MP4 (горизонтальное или вертикальное видео).

Видеоматериалы должны не нарушать авторские права, не содержать сцен насилия и ненормативной лексики. Основной акцент должен быть сделан на актуальные вопросы кибербезопасности, предупреждение мошенничества и распространение безопасных моделей поведения в сети.

Темы видеороликов могут включать:

- способы выявления мошенников на маркетплейсах и в социальных сетях;

- типичные схемы обмана и способы противодействия им;

- правила защиты персональных данных;

- опасность перевода денег по просьбе третьих лиц;

 - последствия передачи банковских карт другим людям;

- разоблачение фейковых розыгрышей и инвестиционных схем;

- важность критического мышления при общении в интернете;

 - реальные истории жертв интернет-мошенничества;

 - основные признаки фишинговых атак и ложных звонков якобы от банков и полиции.

«Для участия необходимо подписаться на официальные страницы МВД и ДПК МВД в Instagram и TikTok, разместить свой видеоролик у себя на страницах с хэштегами #ЗакониПорядок, #НеВерьПроверь, #cybercrimekz, написать сообщение «Остановим мошенников» в direct.  Прием заявок и публикация видеороликов проводится с 10 по 30 октября включительно. Победители будут определены по следующим критериям: соответствие теме, оригинальность, креативность, качество исполнения, а также количество просмотров и отметок «нравится», – уточнили в пресс-службе министерства.

Награждение победителей состоится 5 ноября в прямом эфире на странице ДПК в Instagram. Лучшие видеоролики будут размещены на официальных ресурсах ведомства, а также использованы в информационно-просветительских кампаниях по всей стране.

 

#конкурс #МВД #участие #видеоролики #интернет – мошенничество

