МВД: «Погоня за популярностью» не должна быть выше культуры и закона

Закон и Порядок
133

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

- Уважаемые граждане! В последнее время в социальных сетях распространяются ролики, где ради “хайпа”, лайков или участия в различных конкурсах люди совершают провокационные и аморальные поступки в общественных местах. Мы уже видели случаи, когда молодые люди в торговых центрах или на улицах устраивали сцены, бегали полураздетыми, громко кричали, мешали окружающим и создавали неудобства для семей с детьми. За подобные действия предусмотрена ответственность. К примеру, в одном из недавних случаев в столице нарушитель был привлечен к административному аресту на 15 суток. Хочу подчеркнуть: такие “шоу ради просмотров” - это не смелость и не креатив, это нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим, к нормам поведения и морали, - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По его словам, сегодня интернет дает каждому возможность быть заметным. Но стремление к популярности не должно превращаться в гонку за любой ценой. Любые противоправные, провокационные или аморальные действия в общественных местах, будь то ради розыгрыша, конкурса, “гива”, лайков или подписчиков, недопустимы и повлекут ответственность по закону.

- Мы призываем всех, особенно молодежь: не поддавайтесь сомнительным интернет-тенденциям, сохраняйте человеческое достоинство и уважение друг к другу. Настоящее признание приходит не через эпатаж, а через созидательные, добрые, умные поступки. МВД и далее будет оперативно пресекать подобные факты, обеспечивать порядок и безопасность граждан. Общественный порядок начинается с каждого из нас. Давайте сохранять культуру поведения и здравый смысл как в интернете, так и в реальной жизни, - заключил он.

#полиция #пранки

