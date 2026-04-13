В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Министерством внутренних дел Казахстана по каналам Интерпола при взаимодействии с правоохранительными органами Вьетнама в городе Камрань задержан блогер К., находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса.

"Он систематически размещал в социальных сетях рекламные видеоматериалы онлайн-казино и вовлекал пользователей в участие в азартных играх. В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули: попытки скрыться за рубежом не освобождают от уголовной ответственности — каждое разыскиваемое лицо будет установлено, задержано и доставлено в Казахстан.