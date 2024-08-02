МВД задержало «автоперевозчиков» дорогостоящих машин и товаров

Криминал , Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Шесть автомашин возвращено владельцам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством внутренних дел проводится комплекс мер по пресечению фактов мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних и международных перевозок.

В Алматинской области задержана преступная группа из пяти человек, которые наладили преступную схему посредством использования мобильной связи, мессенджеров и сайтов. Похищенные злоумышленниками шесть автомашин возвращены владельцам. В отношении задержанных судом санкционированы аресты. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по документированию их преступной деятельности.

«МВД еще раз обращает внимание граждан на механизм обмана. С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – как заказчики. После, обманным путем, убедив обе стороны, перегружают себе похищенный груз для дальнейшей реализации», - говорится в сообщении.

В этой связи МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы. При выявлении подозрительных схем и несоответствующих документов необходимо отказаться от их услуг и незамедлительно сообщить в полицию.

#полиция #мошенники #грузоперевозки

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