МВФ выступает с критикой Свежий выпуск 455 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Документ, как сообщает ТАСС, выработан на основе требований кредиторов после недавнего драматического саммита еврозоны, на котором достигнута договоренность между Грецией и другими странами зоны хождения единой европейской валюты о греческих реформах в обмен на обещание начать переговоры о третьей кредитной программе общим объемом от 80 до 90 млрд евро.

Между тем Международный валютный фонд выступил с резкой критикой этого финансового соглашения. Представитель МВФ заявил, что реформы, которые Греция пообещала провести для получения финансовой помощи, нереалистичны.

По его словам, в ближайшие два года внешний долг Греции вдвое превысит ВВП страны, и задачи, поставленные в соглашении в части роста греческой экономики, недостижимы. Справиться с долгом можно только за счет мер, существенно выходящих за рамки тех, что готов рассматривать Евросоюз, утверждает МВФ.



В Тегеране – ликование

В городах Ирана массы людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать подписание всеобъемлющего окончательного соглашения по иранской ядерной программе, под которым в Вене на нынешней неделе поставили свои подписи главы внешнеполитических ведомств Исламской Республики и шести мировых держав (пяти постоянных членов СБ ООН и Германии).

С наступлением ночи, а сейчас в Иране завершается священный для мусульман месяц Рамадан, предполагающий строгий пост в дневное время, тысячи граждан в Тегеране и по всей стране вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу. Ядерное соглашение, как сообщает ТАСС, предусматривает отмену санкций в отношении ИРИ, что, по мнению миллионов простых иранцев, должно привести к значительному улучшению социально-экономической ситуации в стране.



Европа жаждет перемен

Президент Франции Франсуа Олланд предложил создать внутри еврозоны собственный парламент для укрепления интеграции стран валютного союза на волне греческого кризиса. Об этом французский лидер сказал в ходе традиционного интервью, приуроченного к празднованию национального праздника страны – Дня взятия Бастилии. Он пояснил, что создание такого органа позволит противостоять кризисам ЕС.

В свою очередь председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Евросоюз нуждается в едином европейском правительстве. По его словам, для решения проблем в таких областях, как мировая торговля, климат, миграция и уклонение от уплаты налогов, необходимо создать общие институты. Шульц отметил, что европейские лидеры пренебрегают общими интересами ЕС, действуют по принципу «национальное – это хорошо, а европейское – плохо». По его мнению, Евросоюзу, который «переживает серьезный кризис», необходимо изменить курс в политике европейской интеграции.



Охота на ведьм

На востоке Индии семью растерзали по подоз­рению в колдовстве. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в селении Лаханда в штате Орисса. Местные жители обвинили мужчину и женщину, проживающих в деревне, в том, что они насылают болезни на соседских детей. Группа из пяти человек, вооруженных топорами, во главе с родственниками мнимых колдунов ворвалась в дом, вытащила его обитателей из постели и зарубила супругов, а также четверых их детей. Два ребенка сумели спастись и сообщили о произошедшем в полицию.

Несмотря на то что правительство и полиция Индии активно борются с суевериями, во многих штатах до сих пор распространена охота на ведьм. В основном ее практикуют члены племенных общин. В 2013 году, в частности, жертвами фанатиков, верящих в порчу и колдовство, стали 119 человек, в 2012-м – 160.



