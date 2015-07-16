МВФ выступает с критикой

Документ, как сообщает ТАСС, выработан на основе требований кредиторов после недавнего драматического саммита еврозоны, на котором достигнута договоренность между Грецией и другими странами зоны хождения единой европейской валюты о греческих реформах в обмен на обещание начать переговоры о третьей кредитной программе общим объемом от 80 до 90 млрд евро.
Между тем Международный валютный фонд выступил с резкой критикой этого финансового соглашения. Представитель МВФ заявил, что реформы, которые Греция пообещала провести для получения финансовой помощи, нереалистичны.
По его словам, в ближайшие два года внешний долг Греции вдвое превысит ВВП страны, и задачи, поставленные в соглашении в части роста греческой экономики, недостижимы. Справиться с долгом можно только за счет мер, существенно выходящих за рамки тех, что готов рассматривать Евросоюз, утверждает МВФ.В Тегеране – ликование
В городах Ирана массы людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать подписание всеобъемлющего окончательного соглашения по иранской ядерной программе, под которым в Вене на нынешней неделе поставили свои подписи главы внешнеполитических ведомств Исламской Республики и шести мировых держав (пяти постоянных членов СБ ООН и Германии).
С наступлением ночи, а сейчас в Иране завершается священный для мусульман месяц Рамадан, предполагающий строгий пост в дневное время, тысячи граждан в Тегеране и по всей стране вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу. Ядерное соглашение, как сообщает ТАСС, предусматривает отмену санкций в отношении ИРИ, что, по мнению миллионов простых иранцев, должно привести к значительному улучшению социально-экономической ситуации в стране. Европа жаждет перемен
Президент Франции Франсуа Олланд предложил создать внутри еврозоны собственный парламент для укрепления интеграции стран валютного союза на волне греческого кризиса. Об этом французский лидер сказал в ходе традиционного интервью, приуроченного к празднованию национального праздника страны – Дня взятия Бастилии. Он пояснил, что создание такого органа позволит противостоять кризисам ЕС.
В свою очередь председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Евросоюз нуждается в едином европейском правительстве. По его словам, для решения проблем в таких областях, как мировая торговля, климат, миграция и уклонение от уплаты налогов, необходимо создать общие институты. Шульц отметил, что европейские лидеры пренебрегают общими интересами ЕС, действуют по принципу «национальное – это хорошо, а европейское – плохо». По его мнению, Евросоюзу, который «переживает серьезный кризис», необходимо изменить курс в политике европейской интеграции.Охота на ведьм
На востоке Индии семью растерзали по подозрению в колдовстве. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в селении Лаханда в штате Орисса. Местные жители обвинили мужчину и женщину, проживающих в деревне, в том, что они насылают болезни на соседских детей. Группа из пяти человек, вооруженных топорами, во главе с родственниками мнимых колдунов ворвалась в дом, вытащила его обитателей из постели и зарубила супругов, а также четверых их детей. Два ребенка сумели спастись и сообщили о произошедшем в полицию.
Несмотря на то что правительство и полиция Индии активно борются с суевериями, во многих штатах до сих пор распространена охота на ведьм. В основном ее практикуют члены племенных общин. В 2013 году, в частности, жертвами фанатиков, верящих в порчу и колдовство, стали 119 человек, в 2012-м – 160.