"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ

Председателя Постоянной комиссии ПА ОДКБ Александра Маркевича впечатлило количество кандидатов, которые прошли регистрацию в Казахстане для участия на предстоящих выборах.

Фото: paodkb.org

Своими наблюдениями об организации предстоящих выборов в Казахстане поделился с журналистами на брифинге в ЦИК назначенный координатором миссии ПА ОДКБ Александр Маркевич, передает Kazpravda.kz.

«Мы увидели то, что формирование нижней палаты Парламента РК происходит по смешанной системе, и когда до нас довели цифры - сколько кандидатов зарегистрированы именно по мажоритарным округам, мы были впечатлены интересом и тем количеством кандидатов, которые действительно прошли регистрацию. Мы видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана», - отметил Маркевич.

По его словам, опыт, полученный в Казахстане, будет проанализирован при проведении единого дня голосования в Республике Беларусь. Он назвал работу ЦИК РК системной и мощной.

«Те моменты, которые до нас были доведены, такие как каскадный метод обучения организаторов выборов, обеспечение того, чтобы определенное количество представителей молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями присутствовало в списках политических партий и среди будущих депутатов - эти моменты нас впечатляют», - добавил координатор миссии ПА ОДКБ.