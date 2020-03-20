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Мы – вместе!
Бота Женискызы

«Мен Сіз үшін жұмыста қалдым, Сіз мен үшін үйде болыңыз!», «Я работаю для Вас, Вы будьте дома за меня!» – призывают медики.

– Своей акцией мы хотели поддержать казахстанцев. Мы с вами, мы рядом. Пожалуйста, оставайтесь дома, мы работаем для вас. Выход есть всегда! Давайте проявим немного терпения, – призывает заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 4 Виктория Виниченко.

Отметим, что сейчас все столичные поликлиники работают в штатном режиме.

– Как работали, так и работаем. Единственное, усилили меры бе­зопасности санитарно-эпидемиологического характера. Все записи пациентов действительны. Но плановые приемы к врачам, если даже пациент записался, лучше отложить. Однако если есть какие-то жалобы, если у человека что-то болит, то поликлиника открыта. Работаем с 8 утра до 8 вечера. В праздничные дни так же, как и раньше, будет организовано дежурство, за исключением воскресенья, – прокомментировала заместитель директора поликлиники № 10 Салтанат Исмагулова.

Она также отметила, что если у пациентов есть вопросы, можно позвонить участковому врачу, медсестре и проконсультироваться.

– Избегать скученности людей – рекомендация ВОЗ. Разорвать цепочку передачи инфекции – первое, что нужно сделать. Мы увеличили количество администраторов на 1-м этаже, чтобы сортировать пациентов, чтобы они как можно меньше контактировали друг с другом, – добавила она.

Кроме того, во всех поликлиниках города усилен санитарно-эпидемиологический режим.

– Увеличено количество санитайзеров на входных группах, чтобы не только персонал, но и посетители обрабатывали руки. Минимизируем контакты людей. Для этого внедряем дистанционные методы наблюдения за дис­пансерными пациентами, – отметила представитель поликлиники № 4 Виктория Виниченко.

Руководители поликлиник отмечают, что настроение у врачей «рабочее».

– Но, конечно, обеспокоенность присутствует. Мы же тоже люди и испытываем такие же эмоции, как и все остальные казахстанцы, – заметила заместитель директора поликлиники № 10 Салтанат Исмагулова.

Между тем, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в столице приступили к ежедневной дезинфекции подъездов.

Входные двери, лифты, перила необходимо мыть с хлоркой. Мы понаблюдали за работой одной из уборщиц, обслуживающей подъезд 12-этажного жилого дома, расположенного на улице Косшыгулулы.

– Моем перила, обязательно протираем кнопки в лифтах, домофоны, то есть все поверхности, к которым прикасаются граждане. Особое внимание уделяем первым этажам, ведь больше всего людей ходит именно там, – рассказала Санахат Сафарова.

Хлорку уборщица разводит в емкости, а уже оттуда наливает раствор в ведро.

– Хлорка дает белесые разводы на поверхностях. Конечно, выглядит не очень красиво, но это же дезинфекция, – добавляет Санахат.

По ее словам, от хлорки у нее иногда щиплет в глазах, приходится защищаться очками. За 44 тыс. в месяц Санахат ежедневно убирает 1 200 кв. м.

Нужно отметить, что некоторые столичные жители, увы, не отличаются чистоплотностью. Могут в подъезде запросто намусорить.

– Часто оставляют пивные банки, бутылки, окурки. Ленятся выносить мусор и бросают мусорные пакеты прямо в подъезде. Убираем за ними. А что делать? – говорит уборщица.

А еще она полагает: если люди будут соблюдать чистоту и гигие­ну – дома ли, на работе, в подъезде, вот тогда коронавирус точно у нас не «поселится».

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