На 158 млн тенге незаконно просубсидировали фермера в ЗКО

Прокуратура ЗКО обеспечила возврат государству незаконно выплаченных 158 млн тенге субсидий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Незаконные выплаты субсидий ТОО «Мясная индустрия» на 158 млн тенге установила прокуратура Казталовского района.

В заявке товарищества указано о приемке откормочной площадки мощностью 5 тысяч скотомест. Тогда как заключением экспертизы подтверждено 4 800 скотомест. Рабочего проекта в заявке не было, вместо него было приложено заключение экспертизы.

На территории объекта были построены здания и сооружения, не относящиеся к инвестиционному проекту.

Также из купленных ТОО 853 племенных голов крупного рогатого скота 536 находились за пределами области в аренде у других хозяйств.

Таким образом, субъект АПК незаконно получил субсидии по возмещению части расходов при инвествложениях: на строительство откормочной площадки на 77 млн тенге и на покупку племенных животных на 80 млн тенге.

Прокуратура района внесла представление в управление сельского хозяйства ЗКО, которое подало иск в суд о возмещении субсидий.

Возместить ущерб полностью удалось в этом году решением суда апелляционной инстанции.