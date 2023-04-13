На 232 млн тенге оштрафовали кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Экономика, Энергетика
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Кызылординскому филиалу АО "КазТрансГаз Аймак" наложен штраф в размере 232 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Фото: Kazpravda.kz

"Ранее, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области был утвержден тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы. В 2021 году по результатам проведенного анализа, ДКРЕМ установил, что филиал вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, применял тариф, действовавший в 2019 году, в следствие чего монополист получил необоснованный доход в размере 1,420 млрд тенге", - говорится в информации.

Кроме того, по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак", установлено, что в первом полугодии 2021 года им также не применялся утвержденный тариф и получен необоснованный доход в размере 902,613 млн тенге.

"Данные действия субъекта-монополиста являются нарушением подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях". В этой связи, по выявленным нарушениям 2021 году ДКРЕМ возбудил административное производство по части 5 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", которые были прекращены, в связи с регистрацией правоохранительными органами досудебного расследования в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак", - отметили в пресс-службе.

На сегодня досудебное расследование в отношении филиала прекращено и на основании части 6 статьи 62 Кодекса об административных правонарушениях, ДКРЕМ повторно возбудил в отношении него административные дела по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а также направил в суд для рассмотрения по существу.

По результатам судебных заседаний, постановлениями Специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорда Кызылординской области от 11 апреля 2023 года Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" признан виновным по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 232 292 872 тенге, заключили в КРЕМ.

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