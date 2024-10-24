На 28 млн тенге нагрели мошенники потенциального инвестора

Общество
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

По данным прокуратуры облас­ти, жертвами аферистов становятся люди разных возрастов и профессий.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Немало жертв мошенников, пообещавших большую прибыль через инвестиции. Так, житель Жезказгана распрощался с 28 млн тенге, поверив рекламе «Каспи Профит», размещенной в соцсетях. Решив приумножить капитал через инвестиции, по указанию мошенников он перевел свои деньги на неизвестные счета.

Жители Сатпаева и Жезказгана продолжают попадаться на удочку обещающих им трудоустройство в «Казахмысе». За несколько месяцев по крайней мере трое жителей Сатпаева были обмануты знакомым, обе­щавшим трудоустроить их за вознаграждение. Сумма ущерба – свыше 2 млн тенге. Один местный аферист в сентябре уже был осужден за обман земляков, связанный с трудоустройством. Приговором городского суда Сатпаева ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

#прокуратура #мошенники #Каспи Профит

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