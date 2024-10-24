На 28 млн тенге нагрели мошенники потенциального инвестора Общество 24 октября 2024 г. 0:30 6 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау По данным прокуратуры области, жертвами аферистов становятся люди разных возрастов и профессий. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Немало жертв мошенников, пообещавших большую прибыль через инвестиции. Так, житель Жезказгана распрощался с 28 млн тенге, поверив рекламе «Каспи Профит», размещенной в соцсетях. Решив приумножить капитал через инвестиции, по указанию мошенников он перевел свои деньги на неизвестные счета. Жители Сатпаева и Жезказгана продолжают попадаться на удочку обещающих им трудоустройство в «Казахмысе». За несколько месяцев по крайней мере трое жителей Сатпаева были обмануты знакомым, обещавшим трудоустроить их за вознаграждение. Сумма ущерба – свыше 2 млн тенге. Один местный аферист в сентябре уже был осужден за обман земляков, связанный с трудоустройством. Приговором городского суда Сатпаева ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. #прокуратура #мошенники #Каспи Профит