На 3,5 года осудили россиянина за мошенничество в Казахстане

Как установил Акмолинский областной суд, мужчина занимался обналичиванием денег, полученных по излюбленной мошенниками схеме, передает корреспондент Kazpravda.kz
По материалам дела, 24-летний гражданин РФ Х. по объявлению в соцсети о возможности заработать в Казахстане вступил в переписку с неустановленными следствием людьми и согласился на незаконный заработок – хищение чужого имущества.
Согласно преступному плану, неизвестные звонили на телефон потерпевшего, представляясь сотрудниками банка, получали доступ к его банковским счетам и кодам безопасности. В задачи Х. входило обналичивание похищенных денег.
Так, по указанию неких лиц Х прибыл в Казахстан и, находясь в разных городах, с банковских карт жителя Кокшетау обналичил и перевел на реквизиты других лиц более 12 млн тенге, за что получил вознаграждение.
Он обвинялся по части 3 уголовной статьи "Мошенничество в группе лиц по сговору, в крупном размере".
Как отметили в суде, его вина доказана показаниями потерпевшего, свидетеля, банковскими выписками, видеозаписями с терминалов банка, изъятым мобильным телефоном.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.
"Гражданский иск потерпевшим не заявлен. Приговором суда «Х.» назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы", – сообщили в суде.