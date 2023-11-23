На 3,5 года осудили россиянина за мошенничество в Казахстане

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как установил Акмолинский областной суд, мужчина занимался обналичиванием денег, полученных по излюбленной мошенниками схеме, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По материалам дела, 24-летний гражданин РФ Х. по объявлению в соцсети о возможности заработать в Казахстане вступил в переписку с неустановленными следствием людьми и согласился на незаконный заработок – хищение чужого имущества.

Согласно преступному плану, неизвестные звонили на телефон потерпевшего, представляясь сотрудниками банка, получали доступ к его банковским счетам и кодам безопасности. В задачи Х. входило обналичивание похищенных денег. 

Так, по указанию неких лиц Х прибыл в Казахстан и, находясь в разных городах, с банковских карт жителя Кокшетау обналичил и перевел на реквизиты других лиц более 12 млн тенге, за что получил вознаграждение.

Он обвинялся по части 3 уголовной статьи "Мошенничество в группе лиц по сговору, в крупном размере".

Как отметили в суде, его вина доказана показаниями потерпевшего, свидетеля, банковскими выписками, видеозаписями с терминалов банка, изъятым мобильным телефоном. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

"Гражданский иск потерпевшим не заявлен. Приговором суда «Х.» назначено 3 года 6 месяцев  лишения свободы", – сообщили в суде.

 

#ущерб #мошенничество #приговор #РФ

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