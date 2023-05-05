На 70 млрд тенге профинансирует фермеров Минсельхоз

Экономика, Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Продкорпорация намерена обновить резервный запас зерна, тем самым стабилизировать цены на готовую сельскохозяйственную продукцию в течение года, передает корреспондент  Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

На сегодня 133,8 млрд тенге выплачено фермерам по программе «Кен-дала», направленной на финансирование весенне-полевых работ. Планируется выдать еще 6,2 млрд тенге. Общий бюджет программы составил 140 млрд тенге, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в этом году впервые финансирование началось до начала марта – в январе.

«В целом, Продкорпорация направит не менее 70 млрд тенге на форвардный закуп сельхозпродукции и выдачу товарных кредитов. Данные направления являются действенными инструментами поддержки сельхозтоваропроизводителей в период посевной кампании», – поясняют в министерстве.

Сообщается, что по форвардному закупу профинансированы заявки на общую сумму 20,3 млрд тенге. Таким образом, на данный момент законтрактовано 280,1 тыс. тонн сельхозпродукции, большая часть из которой приходится на пшеницу, ячмень и подсолнечник.

Кроме того, впервые был осуществлен форвардный закуп рисовой крупы в объеме 6 тыс. тонн у сельхозпроизводителей Кызылординской области на сумму 1,2 млрд тенге.

По данным министерства, на сегодня от 72 сельхозтоваропроизводителей поступило 83 заявки на предоставление товарного кредита в объеме 566 тыс. тонн, из которых одобрены заявки на более чем 500 тыс. тонн зерна. Также, на основании предоставленных гарантий СПК, выданы товарные кредиты в объеме 293 тыс. тонн. 

В 97% случаях товарный кредит проходит одобрение, сроки обязательств по ним продлятся до 1 ноября 2023 года.

Планируется, что по мере поставки зерна в осенний период, Продкорпорация обновит резервный запас зерна, сформирует фуражный фонд для животноводов и птицеводов страны, создаст зерновой резерв для мукомольных и других перерабатывающих предприятий.

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