Проект имеет ключевое значение для устойчивого развития туристской зоны, где расположены сотни домов отдыха, гостиниц и кафе, обеспечиваю­щих отдых сотен тысяч гостей. Как отметил аким Алакольского района Алмас Абдинов, строительство дамбы – ответ на реальные проблемы, с которыми столкнулось побережье в последние годы.

– Размывание береговой линии стало серьезной проблемой для региона. Каждый сезон вода подходит все ближе к объектам туризма, создавая угрозу для домов отдыха, гостиниц и кафе, – подчеркнул глава района.

Общая стоимость проекта по строи­тельству дамбы составляет 19,1 млрд тенге. В текущем году из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд, и работы уже начались. По словам Алмаса Абдинова, первый этап строительства предусматривает укрепление береговой линии, на которую приходится наибольшая нагрузка во время штормов и колебаний уровня воды.

– Сегодня на побережье Алаколя со стороны области Жетысу функционируют более 300 туристических объек­тов, ежегодно их посещают свыше полутора миллионов отдыхающих. Эти объекты – основа экономического роста района. Поэтому дамба – не просто инженерное сооружение, а гарантия стабильности и безопасности для туристического бизнеса, – подчерк­нул спикер.

Проект осуществляется с использованием современных технологий и экологически безопасных решений, которые позволят сохранить естественный баланс водоема.

В последние годы Алакольский район демонстрирует устойчивую динамику роста туристической отрасли. В 2025 году число объектов размещения и обслуживания увеличилось на 18,5% и достигло 320 единиц, а объем оказанных за сезон туристам услуг дос­тиг 6,3 млрд тенге.

В районе ускоренными темпами строят линии электропередачи, канализационные системы и очистные сооружения – все, вокруг чего формируется инфраструктура современного туристического кластера.

– Мы последовательно создаем условия, для того чтобы отдых на Алаколе был комфортным, безопасным и доступным. Защита побережья – это стратегический шаг, без которого любое развитие невозможно. Мы бережно подходим к природе и в то же время думаем о людях, которые работают и отдыхают здесь, – отметил Алмас Абдинов.

По словам акима, реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест и даст экономический эффект уже в ближайшие годы. Кроме того, укрепление береговой линии откроет перспективы для новых инвестиций в сферу туризма.