Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетісу в оперативно-дежурную службу Алакольского района поступило сообщение о том, что на берегу озера Алаколь, в селе Акши, птица — баклан проглотила рыболовные снасти и не может самостоятельно двигаться,сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Спасатели доставили птицу в Алакольский национальный природный заповедник.

Специалист-орнитолог извлёк рыболовные снасти из горла птицы, после чего выпустил на волю.