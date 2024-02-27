На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов

Как сообщила пресс-служба надзорного органа, только один из таких нарушителей, имея алиментную задолженность перед детьми в сумме больше одного миллиона тенге, пополнил свой аккаунт в букмекерской конторе на 24 млн тенге (!).

По актам прокурорского реагирования 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 млн тенге. Принимаются меры по привлечению шес­терых должников к уголовной ответственности. Как напомнили прокуроры, за неисполнение обязанностей по уплате алиментов грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, чуть более года назад, в конце 2022-го, прокуратурой Алматинской области был направлен в центральные государственные органы РК список 305 госслужащих, потративших 507 млн тенге в игорных заведениях города Конаева. В местных казино «засветились» тогда сотрудники МВД, Минобороны, Министерства финансов, Агентства по финансовому мониторингу, Антикоррупционной службы, судебных органов и акиматов.

Опубликованная надзорным ведомством информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как выяснилось, понесенные расходы чиновников в разы превышали их годовые доходы.