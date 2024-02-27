На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов

Общество
15
Асет Калымов

Прокуратурой Алматинской области выявлены 157 должников по алиментам, потративших на азартные игры свыше 426 млн тенге.

фото из архива "КП"

Как сообщила пресс-служба надзорного органа, только один из таких нарушителей, имея алиментную задолженность перед детьми в сумме больше одного миллиона тенге, пополнил свой аккаунт в букмекерской конторе на 24 млн тенге (!).

По актам прокурорского реагирования 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 млн тенге. Принимаются меры по привлечению шес­терых должников к уголовной ответственности. Как напомнили прокуроры, за неисполнение обязанностей по уплате алиментов грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, чуть более года назад, в конце 2022-го, прокуратурой Алматинской области был направлен в центральные государственные органы РК список 305 госслужащих, потративших 507 млн тенге в игорных заведениях города Конаева. В местных казино «засветились» тогда сотрудники МВД, Минобороны, Министерства финансов, Агентства по финансовому мониторингу, Антикоррупционной службы, судебных органов и акиматов.

Опубликованная надзорным ведомством информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как выяснилось, понесенные расходы чиновников в разы превышали их годовые доходы.

#прокуратура #Алматинская область #азартные игры #алименты

Популярное

Все
Платье, которое подарил Абай
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Застрелил красавицу
Прокуратура региона с начала года отменила более двадцати государственных закупок на сумму, превышающую четыре миллиарда тенге
Откуда берет корни название города Костанай
В приоритете – олимпийские виды
Суперкубок – у «Тобола»
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Прокуратура региона с начала года отменила более двадцати г…
Застрелил красавицу
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанай…
Бурабайский Айболит

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]