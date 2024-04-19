На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров

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Во вторую волну нынешнего паводка западноказахстанцам приходится отстаивать областной центр и у реки Чаган. Уже сегодня воды Чаганского водохранилища вплотную подступили к жилым массивам. Затоплен городской парк культуры и отдыха. Пришлось эвакуировать всех обитателей областного эколого-биологического центра.

Гидрообъект, построенный в 1965 году, относится к водохранилищам сезонного регулирования. Перед наступлением заморозков 15–25 октября производится полное открытие отверстий плотины, и неиспользованная вода сбрасывается в нижний бьеф в реку Урал. Весной, во время пропуска паводка, сооружение должно быть полностью открытым. Закрытие производится постепенно после прохождения паводка и при отсутствии подпора со стороны реки Урал.

На сегодня при проектном объе­ме в 19,1 млн кубометров его фактический объем составляет 28,06 млн кубометров. По данным ЗКФ РГП «Казводхоз», по балтийской системе высот уровень воды реки Урал на гидропосту Урал-Уральск составляет 30,27 м. Уровень воды Чаганского водо­хранилища – 30,15 м. Наблюдается обратный подпор со стороны Урала в русло его главного притока. Несмотря на это, шандоры пока остаются открытыми.

– На гидропосту у села Чувашинское на 12 часов дня 18 апреля расход воды в реке Чаган составляет 30,7 кубометра в секунду. Говорить о закрытии всех шандоров можно в том случае, если этот показатель будет менее 10 кубометров в секунду, – разъяснил главный гидротехник ЗКФ РГП «Казводхоз» Шынболат Ермагамбетов. – При дальнейшем подпоре со стороны реки Урал и при спаде уровня воды реки Чаган у села Чувашинское необходимо рассматривать все варианты регулирования и принимать наиболее оптимальное решение. В настоящее время ЗКФ РГП «Казводхоз» принимаются меры по закрытию сбросного сооружения с тремя рядами шандоров, нарастив их металлическими листами.

В общей сложности водохранилища региона заполнены на 81%. Из реки Урал в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему вода поступает расходом 116 кубических метров в секунду. Параллельно началась подача воды на залив земель лиманного орошения и естественных сенокосов.

За сутки подъем уровня на главной водной артерии регио­на на гидропосту Уральска незначительный – всего 2 см. Вместе с тем выше по течению, в селе Январцево, Урал поднялся на 38 см.

Специалисты спрогнозировали новую дату пика паводка, сдвинув ее на начало третьей декады апреля.