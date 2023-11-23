На сколько вырастет зарплата работников водной сферы, сообщили в МВРИ

На четверть вырастет зарплата работников водной сферы в Казахстане. Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Согласно информации, заработная плата работников водной сферы увеличится в среднем на 25% с 1 января 2024 года.

Кроме того, в каждом регионе Казахстана появятся отделы, которые будут заниматься вопросами распределения водных ресурсов и контроля за их использованием.