На дальней станции сойду

Под боком у завода

Небольшой населенный пункт находится практически в санитарно-защитной зоне завода «Карабатан». Это влияет в первую очередь на экологию местности, заявляют жители. Сам завод в местности Карабатан был построен несколько лет назад. И основной задачей промышленного объекта является очистка нефти, добываемой на Каспийском море, от различных примесей и токсичных веществ.

Примечательно, что населенный пункт относится к «Қазақстан темір жолы», а значит, не зарегистрирован в местных исполнительных органах. Вблизи еще несколько разъездов, которые также не включены в генеральный план развития региона. А значит, сюда не смогут проложить инфраструктуру, построить соцобъекты.

Жители этих населенных пунк­тов давно просят власти переселить их поближе к цивилизации. Работа ведется.

А пока люди живут текущими заботами, и перспективы весьма туманные. Сегодня на станции Ескене и подчиненном ему разъезде Таскескен – 54 дома, но только в 25 из них проживают люди. Всего их здесь 270 человек.

Основной источник работы для местного населения – железная дорога. 45 человек заняты в железнодорожной сфере. Еще 8 человек работают в сфере коммунального хозяйства, на водоканале. Остальные не имеют работы, многие вынуждены подрабатывать в городе, там же снимая жилье.

Беспокойство аксакала

Один из долгожителей этой местности, почетный гражданин Макатского района Мырзагара Хасанов, привыкший говорить прямо и без утайки, выразил свое беспокойство.

– У меня только один сын работает на железнодорожной станции, остальные домочадцы – безработные. Единственная корова во дворе, можно сказать, кормилица, – рассказывает аксакал. – Сами видите, в каких условиях мы живем. Дорога к населенному пункту очень плохая, дома отап­ливаются углем, большинство жителей подались в город, чтобы прокормиться, обу­чать детей. Приезжают только на выходные. Когда-то работавшая начальная школа закрыта еще в кризисные годы. Ничего не осталось.

Действительно, ввиду отсутствия школы местные дети учатся и живут в интернате в Доссоре, это в 35 км от станции. В выходные или на каникулах, конечно, детвора приезжает к своим родным, но все же это несравнимо с тем, когда ребенок живет у себя дома. Однако, несмотря на трудности, ребята не унывают, радуются тому что есть, хотя есть совсем немного. К примеру, нет даже футбольной площадки, вообще никакой спортивной площадки. Но это юных поклонников кожаного мяча не пугает. Футбол состоится в любую погоду и на любом покрытии.

Заботит жителей состояние окружающей среды. Сельчане уверены, что из-за ухудшения экологии идет рост различных заболеваний.

Дагыстан Тажигариев рассказывает, что жителям бывает буквально нечем дышать, когда ветер дует со стороны расположенного в 11 км нефтяного завода.

– Особенно это ощущается в последние 2 года, бывает даже не продохнуть. Трава плохо растет, поэтому трудно содержать скот, – сетует Дагыстан Тажигариев.

В Макатском районе вообще нелегко развивать сельское хозяйство. Экономика района в основном связана с нефтедобычей: здесь мало пастбищных площадей, много солончаков.

– Из-за плохой экологии исчезли даже волки и комары. Только люди и выживают, хотя и теряют здоровье. В прошлом году по неизвестным причинам умерли 5 человек, в основном молодежь, – рассказал житель станции.

Насколько эти случаи смерт­ности связаны с экологической ситуацией в регионе, с точнос­тью никто не скажет. Но то, что люди живут в тяжелых условиях, неоспо­римо. Вот и просят они власти переселить их подальше от родных мест.

Правда, многие хотят переселиться непременно в город. Акимат Макатского района однозначно дал понять: если переселять, то только в Доссор или Макат. Сейчас акимат ведет разъяснительную работу среди населения.

Надо признать, положение жителей станции Ескене сегодня не радует. И вопрос переселения остается актуальным.

А планов громадье...

И все же решение вопроса о переселении жителей малонаселенных местностей в районные центры не за горами. И перспективы для развития Макатского района, где 120 лет назад начали добывать первую казахстанскую нефть, очень благоприятные.

Хотя в последние годы муссировались слухи о возможном переселении самого поселка Доссор в областной центр.

20 лет назад именно в Атырау были переселены жители близлежащих поселков Кошкар, Комсомол и Бек-Бике, поскольку добыча на старых нефтепромыс­лах сводилась уже практически к нулю, и «монопоселки» без работы и без инфраструктуры были признаны бесперспективными. Еще через 3 года в областной центр перебрались жители еще 2 населенных пунктов – Байшонас и Ескене. Это были сравнительно небольшие населенные пункты. А что же с 13-тысячным Доссором?

Аким Макатского района Жумабай Карагаев дал четкий ответ на эти слухи.

– Поселок останется, никуда его не переселят. Все вопросы по воде, электричеству и газу решены. Составлен план развития поселка на 2018–2020 годы. У нас очень много работы и много планов, поэтому разговоры о переселении Доссора абсолютно беспочвенны, – сказал руководитель района.

А в начале нынешнего года архитекторы сообщили о завершении проектирования генеральных планов поселка Макат и села Доссор. Осталось провести градостроительную экспертизу документов и передать на утверждение районного маслихата.

Итак, по прогнозам архитекторов, за время первого этапа строи­тельства населенного пунк­та, или к 2023 году, в селе Доссор должны проживать 14 588 человек. Рост по сравнению с январем 2017 года должен составить 966 человек. К 2030 году, согласно генплану, численность населения данного поселка должна вырасти до 20 816 человек.

Исходя из этих данных, в поселке планируется выделить несколько сотен земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, организовать целые микрорайоны.

– Предполагается, что предпринимательство и сельское хозяйство будут основными нап­равлениями развития экономики данного населенного пункта­, – отмечают разработчики генплана.

Также будет проложена отдельная объездная дорога, которая заменит часть республиканской трассы Атырау – Актау. На данный момент эта оживленная трасса проходит внутри поселка.

Члены градостроительного совета порекомендовали разработчику включить в генплан строительство моста через железнодорожный переезд и тщательно продумать вопрос строительства инженерных коммуникаций в солончаковых райо­нах села.

По прогнозу специалистов ТОО «Казгипроград», разработчика генерального плана поселка Макат, в этом населенном пункте к 2023 году будут проживать 19 тыс. человек, к 2030 году – 22 тыс. На 1 января 2017 года здесь проживали 15,11 тыс. человек.

По данным специалистов, на сегодня территория Макатской поселковой администрации составляет 138 991 га, а площадь земель, закрепленных за поселком Макат, – 4 991 га.

Основной проблемой, препятствующей расширению территории населенного пункта, является то, что он почти со всех сторон окружен магистральными газопроводами, железнодорожной линией или же солончаковой местностью. Единственным приемлемым направлением развития селитебной зоны выбрано западное и северо-западное направления.

Предполагается, что к двум существующим жилым массивам – «Восточный» и «Старый Макат» – будут добавлены еще 2 жилых массива – «Батыс-1» и «Батыс-2». Микро­районы планируется застраивать одноэтаж­ными благоустроенными коттеджами и трехэтажными благоустроенными жилыми домами.

Авторы проекта сообщили, что в генплане решены вопросы инженерной подготовки территории, даны предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, по вопросу охраны окружающей среды и защите населенного пункта на случай чрезвычайных ситуаций.

Они не одни

Вопрос переселения стоит не только перед жителями станции Ескене. Такая же история и у жителей близлежащих к заводу населенных пунктов, но уже относящихся к областному центру – Атырау.

Они не подключены к газоснабжению, здесь нет школы и т. д. На встрече с акимом Атырау этот вопрос был поднят вновь.

– На уровне областного акима­та рассматривается вопрос переселения жителей за счет средств компании НКОК. Мы разрабатываем механизм включения населенных пунктов в зону санитарной защиты завода на Карабатане. После этого компания НКОК возьмет на себя расходы по переселению, – сказал аким города Алимухаммед Куттымуратулы.

Для этого нужно время и, главное, политическое решение. Пока же оно не принято. И жителям, живущим вдоль железнодорожных путей, остается надеяться на лучшее под размеренный стук колес поездов, проходящих мимо маленькой станции.