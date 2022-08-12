Спорт
На маленьком стадионе на окраине столицы прошел матч между командами Нур-Султана и Алматы по американскому футболу
Дулат Сатыбалдиев

«Номады» столкнулись с «Ордой»

По небольшому количеству болельщиков можно сказать, что событие осталось незамеченным. В то время как на другом конце света, в США, этот вид спорта – № 1 в стране. Финал американского Супербоула (аналог европейской Лиги чемпионов по обычному футболу) одновре­менно смотрят свыше 100 млн зрителей как на стадионе, так и в прямом эфире. Все последние главные матчи в Америке давно превратились в мегашоу, где в перерывах между играми выступают такие супер-звезды в мире музыки, как Шакира, Дженифер Лопес, Бейонсе и другие. Причем исполнители, чьи гонорары могут превышать миллион долларов за концерт, готовы выступать здесь бесплатно. Появление на Супербоу­ле повышает интерес публики, а заодно и гонорары –настолько эта игра популярна. Но не в Казахстане...

История американского футбола началась в нашей стране еще в 2004 году. Тогда миссионеры привезли 30 комплектов формы в Алматы и 30 – в соседний Кыргызстан. Образовались две команды – алматинские «Титаны» и бишкекские «Барсы». Вместе с формой миссионеры передали и свои знания. Затем первые казахстанские игроки стали тренерами в других командах. Но делать популярным этот вид спорта не спешили. Их деятельность была больше похожа на клубы по интересам. Ситуация начала меняться только в этом году.

5 июля американский футбол внесен в реестр видов спорта Респуб­лики Казахстан, а также получена аккредитация в Международной федерации IFAF. Это позволит формировать национальную сборную и играть за пределами страны. Американский футбол не олимпийский вид спорта, но признан Международным олимпийским комитетом. Ожидается, что в 2028 году на Олимпийских играх в США в Лос-Анджелесе пройдет показательный матч. Сейчас этим видом спорта занимаются более чем в 80 странах мира. На высоком уровне, кроме США, игра развита только в нескольких государствах, среди них Канада, Мексика, Япония, Германия, Франция, Австрия и Швеция.

Пока казахстанских игроков нельзя назвать профессионалами. Скорее, они – энтузиасты, которые где-то работают и не получают доходов от игры. Тем не менее в Федерации американского футбола Казахстана считают этот спорт перспективным. Здесь есть те элементы, которые нравятся нашим болельщикам и спортсменам. Это жесткий контакт­ный вид спорта, родоначальником которого стал более развитый во всем мире регби.

Чтобы понимать игру, нужно знать правила. Они изложены на нескольких сотнях страниц и даже внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие и подробные. Впрочем, понять суть игры несложно. На поле играет по 11 игроков. Каждого из них можно назвать «узким специалистом». Одни заняты нападением, другие – защитой. Перед командой нападения стоит задача донести мяч до зачетной зоны противника, на которую даются 4 попытки. При достижении этой зоны происходит тач-даун, то есть гол. Он приносит команде 6 очков.

Из-за обилия правил за игрой внимательно следят 7 судей. К примеру, наиболее частое нарушение – фальш-старт. Во время игры спортсмены переживают и начинают двигаться раньше времени. Это приводит к штрафу – команду отодвигают на 5 ярдов – так соперники получают преимущество. В американском футболе хорошая защита ног, тела и головы. К тому же спортсмен знает, что во время игры идет в контакт. Это спасает от травм. Правила запрещают бить соперника, но часто игроки врезаются друг в друга при беге. Зато все захваты разрешены. Сама игра проходит очень эмоцио­нально как со стороны игроков, так и болельщиков.

В Федерации американского футбола РК говорят, что их двери открыты для всех желающих, причем возраст может быть как от 8, так и до 50 лет. Каждый игрок занимает в команде позицию в зависимости от веса и своих технических показателей. Для детей есть версия игры, которая называется флаг-футбол. Это бесконтактная игра, в которой можно участвовать без экипировки. На боку у спортсменов висят ленточки, их нужно срывать, чтобы остановить соперника. Розыгрыш мяча, пасы, проходы и выносы – как в американском футболе. Во флаг-футбол могут играть также женщины и разнополые команды. Такой спорт, кроме активной игры, расширяет кругозор, а преподавание часто происходит на английском языке. Как и в других командных видах спорта, возникают сообщества единомышленников. Можно сказать, что сейчас есть все условия, чтобы американский футбол занял свое достойное место среди массовых видов спорта в Казахстане.

Что же касается поединка между столичной командой «Номад» и алматинской «Ордой», то здесь победили гости главного города страны со счетом 22:12. Но это не последняя их встреча, а потому вполне возможен и реванш. В частности, в октябре состоится финал чемпионата Казахстана, где команды вновь продемонстрируют все свои навыки.

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