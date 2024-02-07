На «Майкаинзолото» возобновили горные работы

Проводить подготовительные работы на месте, где автобус со спасателями провалились под землю, предприятие продолжит в круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн .

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

- Работы возобновлены. Горные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, - сообщили в ДЧС. - Вокруг провала сделают обвалование для ограждения, проводится работа по подготовке проекта ведения горно-инженерных работ. С помощью тяжелой техники будут расширяться боковые траншеи, углубляться аппарель до дна обвала. Всеми этими работами на данный момент занимается предприятие.

Поисково-спасательные работы до сих пор приостановлены. Но силы и средства ДЧС находятся на месте трагедии. Как только подготовительные мероприятия будут завершены, спасатели примутся за поисково-спасательные работы.

Напомним, трагедия на территории предприятия «Майкаинзолото» произошла в ночь на 4 января. Под землю провалился автобус с 4 спасателями. Тела двоих человек были найдены почти сразу, уже больше месяца судьба еще двоих спасателей остается неизвестной. На днях в ДЧС объявили, что вынуждены приостановить поисково-спасательные работы из-за большого риска обвала.