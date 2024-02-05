Поисково-спасательные работы на «Майкаинзолото» приостановлены

Установлено, что риск обрушений и провалов на месте поисковых работ очень высок, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Согласно выводов проведенного исследования ТОО GRP-RIDDER-GROU, на месте дна провала структура грунта изменена и ослаблена. Установлены полости и пустоты как на месте проводимых работ, так и под ними.

Проведение каких-либо горных, поисково-спасательных работ на данном участке связано с повышенным риском для всех участников поисково-спасательных работ.

Замглавы руководителя ликвидации аварии-замдиректора Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС Ерлан Жаркимбеков принял решение о приостановке проводимых работы в связи с имеющейся угрозой для жизни работающих спасателей, машинистов экскаватора.

– В связи с этим руководством АО «Майкаинзолото» совместно с ПФ РЦШ ПВАСС будет привлечен эксперт в области промышленной безопасности, горных, геологических работ для обследования всего периметра обвала и получения заключения либо о продолжении, либо полной приостановке проводимых поисково-спасательных работ, - сказал он.

В настоящее время все силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте проведения работ.

На днях сообщалось о том, что на месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января, с тех пор работы на месте провала не прекращались. Тогда днем спасатели извлекли из-под грунта тела двух своих погибших коллег. Автобус и двое человек до сих не найдены.